Velika tuga u Srbiji: Pokopani mladi policajac, njegova sestra i prijatelj, tri žrtve Uroša B.

Dvije velike tragedije potresle su Srbiju i regiju ovoga tjedna. Trinaestgodišnji učenik u srijedu je u beogradskoj osnovnoj školi pištoljem ubio osmero školskih kolega i zaštitara, a ranio šestero učenika i nastavnicu. Dan kasnije kod Mladenovca u blizini Beograda osumnjičeni Uroš B. automatskom puškom ubio je osmero, a ranio 14 osoba. On je jučer ispitan, te mu je određen pritvor do 30 dana, potvrđeno je za RTS u Višem javnom tužiteljstvu u Smederevu. A mjesta kod Mladenovaca u Srbiji opraštaju se od stradalih u tragediji.

Policajac M. P., njegova sestra, kao i D. T., žrtve krvavog pohoda pokopani su danas na groblju u selu Dubona. Veliki broj mještana okupio se da ih isprati na vječni počinak. Pogrebu je prisustvovao i ministar policije Bratislav Gašić. Više stotina mještana i veliki broj policajaca, kolega ubijenog, ispratili su stradale Kolege ubijenog policajca i dalje ne mogu vjerovati u to da njega više nema među živima, javlja Nova rs.

S obzirom na to da je u vrijeme izvršenja kaznenog djela kod Mladenovca ubojica Uroš B. imao 20 godina, smatra se da će izbjeći maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, prenosi Kurir. "Ta kazna može se izreći samo osobama koja su u vrijeme izvršenja kaznenog djela imale 21 godinu. S obzirom na to da U. B. nije imao 21 godinu, neće mu se moći izreći najteža kazna. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od najmanje deset, a maksimalno 20 godina. Da je imao 21 godinu, primijenila bi se doživotna kazna zatvora", pojasnio je odvjetnik Veljko Delibašić.

Četvero ozlijeđenih u zločinima u školi na Vračaru i u selima oko Mladenovca i Smedereva u kritičnom su stanju. U Urgentnom centru nalazi se 8 pacijenata ranjenih kod Mladenovca i Smedereva i troje iz škole "Vladislav Ribnikar". Djevojčica rođena 2005. godine, koja je teško ozlijeđena, bit će ponovno operirana, javljaju srbijanski mediji.

Video: Specijalci naoružani do zuba: Srpska policija objavila snimku na kojoj hvataju Uroša B.