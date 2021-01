Najmanje petero poginulih u požaru u indijskoj tvornici cjepiva

Najmanje petero ljudi poginulo je u četvrtak u velikom požaru u Indijskom institutu seruma (SII), najvećem svjetskom proizvođaču cjepiva, ali vlasnici kompanije kažu da proizvodnja AstraZenecinog cjepiva protiv COVID-a 19 neće time biti pogođena.

Gradonačelnik Punea, grada u kojem se nalazi SII, rekao je da je u požaru poginulo petero ljudi.

Vlada države Maharashtre smatra da je požar možda uzrokovao kvar na električnoj instalaciji za vrijeme građevinskih radova.

Fire breaks out at Terminal 1 of the Pune-based Serum Institute of India, which is world’s largest Vaccine producer. 10 fire tenders on the spot.

