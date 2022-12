par metara od granice sa Slovenijom

Večernji list na mjestu gdje su podignuti kontroverzni šatori: Ljudi dobiju narukvicu s brojem, nemaju više ni ime niti identiteta

Do šatora u kojima su smješteni nismo mogli jer je to zabranila austrijska policija. Mogli smo samo čekati migrante koji izlaze iz šatora. Prvi je izašao 29-godišnji sirijski Kurd iz grada Kobanîja, Mohammad, koji je, kako kaže, putovao mjesec dana da bi stigao do Austrije. Iako je u Beču tražio politički azil, austrijska ga je policija dovela u Spielfeld.