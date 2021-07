Vatrogasci se bore s požarima u SAD-u: Zbog suhog zraka voda ispari prije nego što dođe do tla

Šumski požari bjesne na zapadu Sjedinjenih Američkih Država kao rezultat rekordnih temperatura koje su zabilježene na nekoliko područja.

Stanovnici su upozoreni na evakuaciju, a vatrogasci se bore s požarima u vrlo ekstremnim uvjetima.

Dvojica vatrogasaca u Arizoni poginula su u padu kanadera.

Las Vegas je u subotu dosegao najvišu temperaturu od 47,2 Celzijevih stupnjeva.

Vatrogasci koji se bore s brojnim šumskim požarima kažu da je zrak toliko suh da većina vode koju kanader ispusti kako bi ugasio plamen isparava prije nego što dođe do tla.

This is a look at the fire conditions firefighters are up against on the #BootlegFire. The last few days have seen challenging weather conditions. We ask that you be #WildfireAware and do everything to prevent sparking a fire. #Wildfire #Oregon pic.twitter.com/FkUxh7ndIF