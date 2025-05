Vakula najavio nevrijeme i tuču, DHMZ izdao upozorenja za dio zemlje: 'Budite na oprezu'

Utorak će biti djelomice sunčan uz promjenjivu naoblaku i mjestimičnu kišu, prijepodne najprije na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, sredinom dana na zapadu zemlje, zatim i drugdje. Na krajnjem jugu kiša se očekuje tek u noći. Lokalno pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 25 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u vremenskoj prognozi.

Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdano je za osječku, zagrebačku, karlovačku i riječku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ. Osim toga, upozorenje zbog vjetra na snazi je za srednju i južnu Dalmaciju.

Meteorolog Zoran Vakula za HRT navodi kako će kiša biti česta od danas pa do petka, većinom u obliku pljuskova, gdjekad praćenih grmljavinom pa i olujnim nevremenom te tučom. "Naravno, gdje će točno, što i kada padati - i hoće li uopće - često se ne može jamčiti čak ni samo sat-dva unaprijed. No, barem se može gotovo pa jamčiti da će do četvrtka temperatura zraka biti oko prosječne za doba godine, u većini krajeva i malo viša. Od petka do nedjelje pak vrlo vjerojatno ponovno svježije, uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu buru, s kojom će se povećati vjerojatnost za nekoliko stabilnijih dana, početkom novog tjedna i toplijih", piše Vakula.

