UŽIVO Sabor glasa za reformu socijalne skrbi. Mrak Taritaš: 'Prikupljeni potpisi za opoziv Horvata'

Saborski zastupnici danas će glasovati o zakonima koje je Sabor raspravio ovaj i prošli tjedan, te time zaključiti rad, a među zakonima o kojima će glasovati je i paket od sedam zakona za reformu socijalne skrbi.

Tijek događaja:

14:07 - Pogledajte kako izgleda glasovanje u drugim prostorima Hrvatskog sabora. Naime, zbog epidemioloških mjera nije moguće da svi saborski zastupnici budu u istoj prostoriji zbog čega se nalaze u nekoliko različitih prostorija

Foto: Sabor

13:46 - Amandmani Vlade dobili su dovoljan broj glasova da postanu dio prijedloga zakona o reformi socijalne skrbi.

13:44 - Počelo je glasovanje.

13:04 - Prikupljeni potpisi za opoziv Horvata. Ima ih 62, dovoljno za dva opoziva - objavila je na Facebooku zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Ujedinjena oporba objavila je u petak da u saborsku proceduru šalje prijedlog opoziva ministra graditeljstva Darka Horvata zbog sporosti u postpotresnoj obnovi Zagreba i Banovine i nedovoljnom povlačenju sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila je da su svi građani u Hrvatskoj svjesni da ministar Horvat ne može odraditi posao obnove.

"Pokazao se vrlo učinkovit u nečinjenju, u lijepoj priči, ali obnove nema. Jedan jedini čovjek u Hrvatskoj, Andrej Plenković, branit će Horvata, ali u dubini duše i on je svjestan toga da on taj posao ne može odraditi. Sve dok je ministar Horvat na tom mjestu, obnove neće biti. Oporba, od ljevice do desnice, bori se za obnovu, za sve one ljude na Baniji koji su u kontejnerima, za svaku onu zgradu u Zagrebu koja vapi za obnovom, za sve one građane koji samo žele znati kada će obnova krenuti i kada će doći na red", kazala je na zajedničkoj oporbenoj konferenciji za novinare inicijatorica opoziva Horvata.

12:08 - Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić pitala je Jandrokovića vezano za proceduru oko zahtjeva za pokretanja referenduma. Istaknula je da nije pokrenuta procedura iako su predani potpisi za referendumsku inicijativu. Jandroković joj je odgovorio kako je on dan kasnije pokrenuo inicijativu.

Mostov Nikola Grmoja zatražio je povredu poslovnika, pa je onda dobio treću opomenu.

- Prestanite vi prozivati koji ste toliko dugo čekali da predate potpise. Nemojte vršiti pritisak - kazao je Jandroković Grmoji.

- Sabor se nije sastao. Niti se sastao Odbor za ustav - poručila je Selak Raspudić Jandroković.

12:00 Na samom početku predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrazio je sućut zbog smrti bivšeg predsjednika Sabora Nedjeljka Mihanovića.

- Ožalošćenoj obitelji još jednom izražavam sućut u svoje osobno ime i ime svih zastupnika i zastupnika - kazao je Jandroković i pozvao na minutu šutnje.

Podsjećamo, Zakonom o socijalnoj skrbi se želi smanjiti rizik od siromaštva pa se povećava osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade (ZMN) s 800 na 1000 kuna u ovoj godini. Zaposli li se korisnik ZMN-a u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci, pravo na naknadu mu ne prestaje, već se ona u prvih tri mjeseca rada umanjuje za 50 posto iznosa. Vlasništvo osobnog vozila više neće biti zapreka za priznavanje prava na ZMN ako njegova vrijednost ne prelazi 20 tisuća kuna.

Oporba je na prijedlog zakona podnijela stotinjak amandmana.