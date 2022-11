Uziniću zasmetali monsinjori i prečasni zbog elitizma među svećenicima

Nema više pisama koja će počinjati s "dragi monsinjore" i "veleuvaženi prečasni gospodine" u Riječkoj nadbiskupiji. Ukinuo ih je svojom odlukom riječki nadbiskup Mate Uzinić. Ne želi ni da njega zovu "preuzvišeni", kako se oslovljava biskupe i nadbiskupe. Sve je to njegovom odlukom otišlo u ropotarnicu povijesti.



Dakako, to ne znači da će se ukinuti titule, primjerice, monsinjorima, no više ih se neće oslovljavati počasnim naslovima, nego kako je to uobičajeno u društvenoj zajednici.