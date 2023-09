Užas u Mađarskoj: Srušio se zrakoplov na aeromitingu, poginule dvije osobe

Strašna tragedija dogodila se u Mađarskoj na aeromitingu gdje se srušio avion. U nesreći su poginuli pilot i putnik letjelice, a još četiri osobe su ozlijeđene, navode lokalne vlasti. Prema lokalnim medijima, radi se o američkom zrakoplovu T-28 Trojan.

Miting se održavao u zračnoj luci Borgond u Szekesfehervaru, 70-ak kilometara od Budimpešte. Prema policijskoj izjavi i snimkama koje se šire društvenim mrežama, avion je iz za sad nepoznatog razloga pao i eksplodirao pri udaru u tlo, prenosi The Journal.

A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh