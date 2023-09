Vozač ne ide u Remetinec, policija kaže da se na tom mjestu 2023. dogodila jedna nesreća

Vozač kamiona (45) koji je 8.rujna u 12.34 u Ulici Žitnjak ispred kućnog broja 59, na obilježenom pješačkom prijelazu naletio na djevojčicu te je usmrtio, sumnjiči se za izazivanje nesreće sa smrtnom posljedicom. Utvrđeno je da je upravljao kamionom kojem nisu bile ispravne kočnice, a nakon što je ispitan na ODO-u, doveden je pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda. Tužiteljstvo je tražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no sudac istrage je prijedlog odbio, pa je tužiteljstvo najavilo da će se žaliti kada dobije pisano obrazloženje odluke suca istrage.

U međuvremenu, revoltirani mještani najavljuju prosvjed ako se u roku od mjesec dana ne poboljša stanje na tom djelu ceste. Traže postavljanje ležećih policajaca, kamera, tvrde da su tamo nesreće česte... Zagrebačka policija je u dva dana objavila dva opširna priopćenja u kojima je opisano kako se nesreća dogodila, ali i koliko se nesreća tu dogodilo i što policija radi da ih prevenira. Naveli su da vozač kamiona vozio u okviru dozvoljene brzine, no da se nije zaustavio kada je došao do školskog autobusa te je naletio na djevojčicu koja je po obilježenom pješačkom prijelazu prelazila kolnik trčećim korakom iza zaustavljenog školskog autobusa iz kojeg je prethodno izašla.

Pojasnili su i da su nakon nesreće pogledali svoje evidencije te utvrdili da su se tijekom 2022. U Ulici Žitnjak, zajedno s pripadajućim raskršćem dogodile ukupno četiri prometne nesreće. U tri prometne nesreće ozlijeđene su četiri osobe dok je u jednoj prometnoj nesreći nastala materijalna šteta. Istakli su i da se u tim nesrećama nije radilo o naletima vozila na pješake, te da je prva nesreća koja se u toj zoni dogodila 2023. bila upravo ona 8. rujna, u kojoj je na žalost, poginulo dijete. Kažu i da su 2022. zaprimili zahtjev za analizu prometa u Ulici Žitnjak kod kućnih brojeva 28 - 30. Nakon što su analizu napravili, proslijedili su je nadležnom gradskom uredu koji je nadležan za uređenje prometa na području Grada Zagreb, a spomenuti ured iz rezultata te analize " nije utvrdio potrebu za postavljanjem opreme za smirivanje prometa uzdignutih ploha u zoni predmetne lokacije".

Građani su krajem srpnja 2022. policiji dojavili i da u Ulici III. Struge 6G, od ulice Žitnjak Martinci, raste živica prema cesti i da se ne održava par godina o čemu je policija obavijestila mjerodavni gradski ured. Pregledana je i prometna signalizacija te je utvrđeno da je u navedenoj zoni zabranjen promet čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, no ta zabrana se ne odnosi na kamione nekoliko poduzeća od 8. svibnja do 8. listopada 2023. Kamion koji je sudjelovao u nesreći ima najveću dozvoljenu masu od 6,5 tona, a prazan teži 3,8 tona, pa se zabrana nije odnosila na njega. Nakon što je u travnju predstavnica MO Žitnjak javila da se po Ulici III. Struge koja je u neposrednoj blizini Ulice Žitnjak, voze kamioni mase više od 7,5 tona, policija je opet izašla na terene te su tijekom svibnja 2023. utvrdili 910 prekršaja u široj zoni Ulice Žitnjak, Žitnjačke ulice, Radničke i III. Struga, I. Petruševec i Čulinečke ceste. No policajci su i prije spomenute dojave građana, tijekom 2022 sankcionirali ukupno 1096 prekršaja na tom istom području.

Što se tiče zahtjeva za postavljanjem ležećih policajaca, u policiji kažu da je ne postavljaju oni, nego tijela jedinica lokalne samouprave uz suglasnost policije, a sve temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim je tijelo lokalne samouprave ovlašteno uređivati promet na svom području."

- Važno je naglasiti da se lokacija na kojoj se dogodila prometna nesreća ne izdvaja uvelike od sličnih lokacija koje možemo pronaći u gotovo svim gradskim četvrtima Grada Zagreba, gdje je razvidno da stanje građevinske i prometne infrastrukture, najvećim dijelom iz objektivnih razloga nedostatka javnih površina za proširenje prometnica, ne prati objektivno stanje porasta broja stanovnika u Gradu Zagrebu, što ne znači da se na ovoj lokaciji i sličnima ne mogu predložiti izmjene prometne regulacije koje bi potom nadležni ured Grada Zagreba uzeo u razmatranje i sukladno svojim ovlastima iz članka 5. zakona o sigurnosti prometa na cestama donio adekvatne izmjene regulacije prometa, poglavito kad se radi o izmicanju autobusnih stajališta s kolnika i eventualnoj preregulaciji prometnih tokova (jednosmjerni promet, zabrana prometa za teretna vozila i slično - kažu u policiji.

Osvrnuli su se i na kamere za mjerenje brzine, pa kažu da se njihovo postavljanje određuju planom rada policijske uprave odnosno policijske postaje, sukladno analitičko-statističkim pokazateljima stanja sigurnosti na pojedinoj lokaciji.

- S tim u vezi napominjemo da na lokaciji na kojoj se dogodila prometna nesreća u petak, 8. rujna 2023. nisu zabilježene nikakve druge prometne nesreće u 2023. pa tu lokaciju, do sada, nismo izdvajali u pogledu sigurnosti cestovnog prometa kao specifičnu ili posebno opasnu. Isto tako važno je istaknuti da fokus u ovoj prometnoj nesreći nije na brzini teretnog vozila s obzirom na to da se kretalo u okviru dopuštene brzine, već na obvezi vozača da se zaustavi ispred obilježenog pješačkog prijelaza i propusti pješake poglavito ako je u blizini na kolniku zaustavljen autobus koji prevozi školsku djecu te je za očekivati prelazak djece preko obilježenog pješačkog prijelaza. Stoga, apeliramo još jednom na oprez svih vozača te upućujemo vozače da u takvim situacijama, prilikom nailaska svojim vozilom pred obilježeni pješački prijelaz, zaustave svoje vozilo i tek kad se uvjere da su svi pješaci prešli obilježeni pješački prijelaz nastave s vožnjom. Na području Grada Zagreba brzina se trenutno mjeri određenim brojem fiksnih kamera za nadzor brzine kretanja vozila, a lokacije postavljanja su određene temeljem analitičko - statističkih podataka, odnosno analiza evidentiranih prometnih nesreća te broju utvrđenih prekršaja posebice s naglaskom na prekršaje nepropisne brzine kretanja vozila. U tijeku je postupak nabave novih dodatnih fiksnih mjernih uređaja za nadzor brzine kretanja vozila, financirano sredstvima iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, a koji uređaji će se postaviti na dodatne nove određene lokacije na području grada Zagreba uz poseban naglasak da će se u narednom periodu za jednu od lokacija zasigurno razmatrati mogućnost postavljanja iste kamere i u Ulici Žitnjak - kazali su u policiji.

Dodali su da spomenuta nesreće u kojoj je poginulo dijete "predstavlja ogromnu tragediju za obitelj djevojčice, prijatelje, poznanike ali i sve nas, kao cjelokupno društvo, iziskuje od svih nas, počevši od razine pojedinca koji sudjeluje u prometu, obitelji, pa do razine svih institucija koje sudjeluju u aktivnostima i brizi za sigurnost cestovnog prometa, da pronalazimo dodatne načine kako podignuti svijest svakog aktivnog sudionika u prometu o opasnostima koje krije sudjelovanje u prometu, bilo u svojstvu pješaka ili vozača".

I na koncu policija kaže da je ove godine na Području PU zagrebačke u prometnim nesrećama poginulo 18 osoba, što je šest manje no u isto vrijeme 2022.