Ustavni sud BiH: HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona nije štetan za Bošnjake

Ustavni sud BiH zaklučio je u četvrtak kako prijedlog izmjena izbornog zakona kojega je u parlamentarnu proceduru u travnju uputio HDZ BiH nije štetan po vitalne nacionalne inetrese Bošnjaka otvarajući na taj način prostor da se o tom prijedlogu očituje Dom naroda parlamenta BiH.

Nakon što su propali međustranački pregovori o izmjenama izbornog zakona HDZ BiH je ipak Domu naroda na razmatranje i usvajanje poslao svoj prijedlog zakonskih izmjena koje se ne odnose na provedbe pet presuda Europskog suda za ljudska prava nego samo definiraju novi način biranja članova Predsjedništva BiH s područja Federacije BiH i zastupnika u domovima naroda federalnog odnosno državnog parlamenta.

Članovi Predsjedništva, predložio je HDZ BiH, birali bi se kroz dvije liste pri čemu bi hrvatski član državnog vrha postao kandidat koji dobije najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, a po sličnom bi se modelu birali i zastupnici u federalnom Domu naroda. Klub Bošnjaka u Domu naroda spriječio je da se o tome dokumentu glasa proglasivši ga štetnim po vitalni nacionalni interes.

Nakon toga je Dragan Čović u svojstvu predsjedatelja Doma naroda Ustavnom sudu uputio zahtjev za utvrđivanje opravdanosti pokretanja ovog mehanizma.

- Utvrđeno je da prijedlogom zakona nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini - stoji u očitovanju suda objavljenom na mrežnim stranicama.

Time je otvorena mogućnost da se na Domu naroda parlamenta BiH ponovo raspravlja i glasa o HDZ-ovom prijedlogu.

Zastupnici iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika ranije su najavili da će oni taj prijedlog podržati pa je vjerojatno kako će on tamo biti i usvojen no nema izgleda da to učini i Zastupnički dom jer su zastupnici iz bošnjačlkih i građanskih stranaka već najavili kako za njega neće glasati. Sve zakone moraju odobriti oba doma parlamenta.

Opći izbori u BiH raspisani su za 2. listopada i održat će se po starom izbornom zakonu za kojega u HDZ-u drže da diskriminira Hrvate jer im onemogućava da sami izaberu svoje predstavnike u Predsjedništvu BiH i u parlamentarnim domovima naroda.

VIDEO Istospolni partneri mogu ravnopravno pristupiti postupku posvajanja djece: 'Ovo je veliki trenutak'