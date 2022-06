Milanović u općini Petrijanec: 'Borite se za svaki euro, to je naš novac'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas u općini Petrijanec na svečanoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj je čestitajući Petrijancima Dan Općine i blagdan Svetog Petra i Pavla poručio da budu strogi i organizirani kakvi i jesu jer ne žive od rente nego od teškog rada.



- Borite se za svaki euro! Svaki euro koji ne iskoristimo je bačen euro jer to je jedino što postoji u Europskoj uniji, posebno danas kada smo već skoro deset godina članica, rekao predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju dodavši da je to dužnost svih onih koji su u prilici da taj novac uzimaju.

- To je naš novac, nitko se zbog toga ne treba zahvaljivati nego treba sebe prekoriti ako u tome ne budemo dovoljno agilni. Dakle, borite se za svaki euro, istaknuo je.



Milanović je rekao kako je Hrvatska ulaskom u Europsku uniju predala Uniji mnoge poluge vlasti, piše u objavljenom priopćenju.

- O puno toga nas se više ne pita, a o nekim stvarima još uvijek odlučujemo. Sada vidim da baš nemamo nekakvu vanjsku politiku, da i tu moramo pitati druge i treće, ali u nizu stvari koje predstavljaju izvornu nadležnost Europske unije i Bruxellesa - nas se praktički ne pita. I kada je već tako, onda je red da se zapitamo gdje nas se pita i što možemo napraviti, rekao je predsjednik Milanović.

Naveo je kako su naši direktni prihodi od carina prva stvar koju smo ulaskom u Europsku uniju predali.

- To je istoga trena prešlo u proračun Europske unije, to nisu neki veliki novci. Taj novac smo dali kao i svaka druga članica. Međutim, dobili smo te nepregledne i veličanstvene fondove da se iz njih namirimo i da sretno živimo, rekao je predsjednik Milanović i istaknuo da Hrvatska premalo novaca uzima iz Europskih fondova.



- Već mjesecima o tome govorim i rado bih da me netko demantira. Ovo nije kritika, ovo je samo prezentacija realnog stanja u kojem se nalazimo i s kojim se moramo suočiti. Mi moramo stići najbogatije. To je smisao borbe – biti jednako uspješan kao susjedna Slovenija - to je motivacija! Srbija i neke druge države su na tom putu skrenule i teško će se oporaviti u sljedećih pedeset godina. Hrvatska može, ali samo tako da bude maksimalno kritična i hladna za stvari oko sebe i ne dati se impresionirati, kazao je.

- Ovo je vaš novac, ovo je vaša općina, ovo je naša država i u vođenju poslova te države treba biti proračunat i sebičan. Sebičnost u vođenju poslova ne znači pakost, zluradost i pokvarenost, nego naprosto orijentaciju na sebe i na svoje interese - kada je u pitanju novac, zaštita okoliša, čistoća prostora u kojem živimo, odnosi sa susjedima, prava i sudbina hrvatskog naroda u susjednim državama, a to je prije svega Bosna i Hercegovina - to je naša dužnost - da budemo pravedni i strogi prema nekima koji krše pravila, to su naši poslovi!, kazao je Milanović, izvijestili su iz Ureda predsjednika.