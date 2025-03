Drastična promjena vremena juri prema Hrvatskoj, upaljeni meteolarami: DHMZ objavio kada stiže

U Hrvatsku nakon sunčanog i toplog vikenda koji je građane izmamio u prirodu, početak tjedn donosi novu promjenu vremena. Prema prognozi koju je objavio DHMZ u unutrašnjosti će od ponedjeljkaa biti promjenljivo oblačno vrijeme povremeno i mjestimice s kišom. U Gorskome kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije bit će izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito potkraj ponedjeljka i u prvom dijelu utorka. Puhat će umjeren, u gorju u ponedjeljak i vrlo jak jugozapadni vjetar, a na istoku i jugoistočnjak. Jutarnja temperatura zraka u porastu, a najviša dnevna bez veće promjene te će i dalje biti toplije od prosjeka za doba godine. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom. U Dalmaciji će lokalno biti i obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom. osobito na jugu. Puhat će jako, mjestimice i olujno jugo, osobito u ponedjeljak, a u utorak će u Dalmaciji mjestimice okrenuti na južni i jugozapadni vjetar te i malo oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene", kažu u DHMZ-u.

Nedjelja će biti pretežno sunčano mjestimice uz umjerenu naoblaku te i dalje iznadprosječno topla, a onda prema večeri na zapadu jače naoblačenje. Najviša dnevna većinom između 17 i 22 °C.

Izdana upozorenja

Za ponedjeljak su izdana i upozorenja. Upljen je žuti meteoalarm dio Hrvatske. Puhat će vrlo jak, na udare i olujan južni i jugozapadni vjetar. Lokalno su mogući grmljavinski pljuskovi s obilnom oborinom. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvoreno", stoji u upozorenju.

Foto: DHMZ

I Njemačkoj se očekuje toplo vrijeme koje će ostati do početka idućeg tjedna, prije nego što se temperature od utorka ponovno osjetno smanje. Razlog tome je hladan zrak zbog čega će temperature pasti i do -5 stupnjeva. Model Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECWMF) predviđa najniže temperature oko točke smrzavanja u Kölnu sljedeće srijede i četvrtka. Međutim, vremenski modeli još nisu točne prognoze, već samo grubi pregled razvoja vremenske situacije. Sredinom sljedećeg tjedna u dijelovima Sjeverne Rajne-Vestfalije moglo bi pasti malo svježeg snijega. Ne može se isključiti ni mraz i sklisko vrijeme, pa vozači i ostali sudionici u prometu trebaju biti posebno oprezni. Prema prognozi ECMWF-a, Sjevernu Rajnu-Vestfaliju sljedeći tjedan očekuje snijeg, dok se u Eifelu i Sauerlandu očekuje između dva i šest centimetara novog snijega. U Kölnu i bližoj okolici, međutim, vjerojatno će pasti tek poneka pahulja snijega, ako uopće padne. Dugoročna prognoza DWD-a predviđa najviše četiri centimetra novog snijega, ali pljuskove kiše na nižim nadmorskim visinama, javlja Fenix Magazin.

I srpski meteorolog Ivan Ristić za Blic je objasnio da su u toj zemlji moguća dva scenarija. Prema jednom zahlađenje, tačnije prodor hladnog zraka, trebao bi krenuti 13. ožujka, dok prema drugom hladan zrak ne prolazi "bečka vrata" i samim tim hladan zrak ne stiže do Srbije. " 'Bečka vrata' su dolina između Alpa i Karpata praktično i samo tu može proći hladan zrak. Svima djeluje da će zahlađenje ipak biti u periodu od 15. do 20. ožujka, a temperatura će pasti za najmanje 10 stupnjeva, s obzirom na to da će idućih dana živa u termometru sezati i preko 20 stupnjeva. Ipak, još uvijek se sa sigurnošću ne može tvrditi da će doći do jednog ili drugog scenarija - naglasio je meteorolog.