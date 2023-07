Uskoro kraj vrućinama: Četiri regije u crvenom, temperature ponegdje neće ići ispod 27°C

Čak četiri regije ovoga utorka su pod crvenim alarmom zbog toplinskog vala koji već danima čini život u regiji nepodnošljivim, a DHMZ najavljuje kako se temperature u pojedinim predjelima tijekom utorka neće spuštati ispod 27 Celzijevih stupnjeva. Vrućine i sunce najavljuje i meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc za HRT, uz napomenu kako su sutra ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom.

- Zamjetnija promjena vremena stiže nam u drugom dijelu srijede, kada je lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom. Uz pad temperature nestabilne vremenske prilike nastavit će se do vikenda. Najmanje hladnijeg zraka stići će na krajnji jug zemlje, gdje će i dalje prevladavati sunčano, no vrućina će ipak malo popustiti. U Dalmaciji će danju biti čest vjetar s mora, dok će na sjeveru u utorak, i ponovno četvrtak i petak, zapuhati umjerena do jaka bura - najavila je meteorologinja.

Cijeli Jadran će sutra biti u crvenom Meteoalarmu zbog izrazito visokih temperatura i toplinskog vala. DHMZ prognozira kako će najgore biti u kninskoj regiji gdje će temperature dosezati 38 Celzijevih stupnjeva, dok se na području Dubrovnika ni tijekom večeri neće spuštati ispod 27 Celzijevih stupnjeva. U narančastom će biti istok Hrvatske, a ostatak će pod žutim Meteoalarmom gdje se najavljuje i mogućnost grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

Tako se tijekom utorka u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje sunčano i vruće vrijeme, a vjetar će većinom biti slab, gdjegod ujutro i umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 20 do 23 °C, najviša između 32 i 34 °C.U noći i ujutro u Međimurju i hrvatskom Zagorju lokalno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, a kasno popodne i navečer i drugdje.

Sunčano će također biti i na sjevernom Jadranu te u gorju, dok će uz more prijepodne puhati bura, umjerena, podno Velebita i jaka, koja će sredinom dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. U Dalmaciji sunce i vrućina, uz najvišu dnevnu temperaturu od 34 do 39 °C. Ljetnu žegu će od sredine dana uz obalu ublažavati maestral.

Najava do kraja tjedna

- Od srijede na kopnu oblačnije, nestabilno - i ono što će mnoge veseliti - vrućina će popustiti. Lokalno valja računati na mogućnost grmljavinskog nevremena praćenog jakim vjetrom, osobito u srijedu navečer i noći na četvrtak. U unutrašnjosti Dalmacije, kao i na njezinoj obali, nastavit će se sunčano vrijeme, a pad temperature bit će mnogo manje izražen. Na sjevernom Jadranu još veći dio srijede pretežno sunčano, no već je u noći na četvrtak mjestimice velika vjerojatnost neverina, kojih će povremeno biti i u četvrtak i petak. U četvrtak će zapuhati umjerena do jaka bura, koja će u petak biti u slabljenju - najavila je meteorologinja.

