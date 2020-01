Ušao joj u stan preko balkona, oborio je na pod i silovao

Muškarac (65) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od godinu i četiri mjeseca zatvora zbog silovanja i oštećenja tuđe stvari.

Prema optužnici tereti se da je 19. srpnja 2019. oko 22 sata u Grižanskoj ulici u Zagrebu kroz balkonska vrata ušao u stan žrtve, s kojom se od ranije poznavao. Prišao joj je s leđa te joj je rekao: “Ti ćeš biti moja!”

Potom ju je primio za obje ruke i oborio je na pod. Uz to, kako bi je onemogućio da pozove policiju, s radne plohe u kuhinji uzeo je njezin mobitel te ga je bacio na tlo i oštetio, a prema optužnici time joj je napravio štetu od 250 kuna.

Prestrašena žrtva vikala je i zvala upomoć, no na to se 65-godišnjak nije obazirao. Ležeći poprijeko preko tijela žrtve, držao joj je ruku u kojoj je ona držala ključeve stana te joj je, navodi se u optužnici, prijetio da će zaključati stan. U međuvremenu joj je uspio skinuti gaćice te joj uvući prste u spolovilo, a braneći se od njegovih nasrtaja, žrtva ga je ugrizla za oba ramena te ga je u pokušaju da ga odgurne sa sebe ogrebla po nadlaktici. On se nakon toga podigao s nje i izašao iz stana, a žrtva je sve prijavila policiji. Malo nakon tog događaja 65-godišnjak je uhićen i pritvoren, a istražni zatvor u kojem je bio od uhićenja sada mu je ukinut jer je osuđen na kaznu nižu od pet godina zatvora.

U svojoj obrani 65-godišnjak je poricao da je silovao žrtvu, no nije poricao da joj je oštetio mobitel. Tvrdio je i da nije u njezin stan ušao preko balkona. No njegovoj obrani sud očito nije povjerovao. On i žrtva poznavali su se od ranije i bili su u korektnim odnosima. Odmah nakon što ju je napao, sve je ispričala i policiji i svom partneru. Nadalje, imala je ozljede po tijelu, a prema vještacima, nastanak tih ozljeda odgovara dinamici događaja kako ju je opisala žrtva.

Inače, optuženi se među ostalim branio i da je njemu 65 godina te da zasigurno nije sposoban penjati se i ulaziti preko nečijeg balkona. No iz fotoelaborata mjesta događaja očito je da je u stan žrtve moguće ući i preko balkona, a žrtva 65-godišnjaka taj dan nije pozvala u goste.