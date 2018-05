Umro je Tom Wolfe, pionir 'novog novinarstva'

Tom Wolfe, pionir "novog novinarstva" koji je znao prikazati raspoloženje i kulturu Amerike u svojim knjigama među kojima se ističu "Vatromet taštine", "Prava stvar" i "Električni Kool-Aid LSD test", umro je u dobi od 88 godina, objavio je u utorak njegov agent.

Wolfe, koji je volio smišljati nove fraze kao što je "radikalni šik" za pretenciozne liberale i "ja desetljeće" za prepuštanje užicima 1970-ih, umro je u ponedjeljak od infekcije u bolnici u New Yorku, rekao je njegov agent Lynn Nesbit.

Wolfe se u svojim djelima, kako fikciji tako i nefikciji, bavio širokim rasponom tema, od umjetnosti i Wall Streeta do hippie kulture 1960-ih, te pitanjima kao što su klasa, moć, rasa, korupcija i seks. No on sam bio je kicoš, poznat po bijelim odijelima i bijelom šeširu kojima je volio privlačiti pozornost.

"Mislim da svaki trenutak života ljudskog bića, osim ako ne gladuje ili mu na neki drugi način izravno ne prijeti smrt, kontrolira briga za status", rekao je u jednom intervjuu za The Wall Street Journal.

Rođen 1930., odrastao je u Richmondu u Virginiji kao sin agronoma i majke sklone umjetnosti. Novinarsku karijeru započeo je u Springfieldu u Massachusettsu, a kasnije je pisao za Washington Post, New Herald-Tribune i časopis New York. Živio je u New Yorku sa suprugom Sheilom s kojom je imao dvoje djece.

Bio je pionir "novog novinarstva", ležernog stila pisanja s puno dijaloga i pojedinosti koji je dopuštao novinarima slobodu pripovijedanja i razvijanja likova kao kod pisanja fikcije.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo ocijenio je u utorak da je Wolf svojim radom "definirao jednu eru života u New Yorku".