Umirovljenik za dlaku izbjegao smrt u Novom Sadu: 'Spasila me jakna pokojnog brata'

Milimir Daničić (66) umirovljenik je koji je za dlaku izbjegao smrt u Novom Sadu gdje se u petak urušila betonska nadstrešnica na kolodvoru te usmrtila 14 osoba. - Za dlaku sam izbjegao smrt! Rođendan mi je bio jučer, ali ću ga definitivno slaviti dan ranije kada sam preživio pad nadstrešnice - ispričao je Daničić.

- Išao sam podići novac, stao ispod nadstrešnice kao i uvijek dok čekam autobus za Kać. Pričao sam s kolegom kojeg sam tog dana sreo treći put i šalili smo se da netko od nas mora častiti. Pričali smo i s jednom gospođom. Kako smo razgovarali, tako smo se pomicali i nedugo nakon što smo se maknuli ispod nadstrešnice čuli smo bam. Sve se srušilo - prisjetio se 66-godišnjak, piše Kurir.

- Bog nas je spasio. Sjećam se, vidio sam i da je neka djevojčica bila pored nas prije nego što je sve palo, ali se i ona pomaknula. I ona se spasila. Moja kći je gledala pad nadstrešnice, radi prekoputa kolodvora. Znala je da čekam autobus. Prestravila se, mislila je da mi se nešto dogodilo - dodao je. Smatra kako mu je i jakna koju je taj dan nosio također spasila život.

- Na sebi sam imao jaknu svoga brata koji je preminuo prije tri godine. Nosim je često i to kao uspomenu. Bilo mi je vruće, sjećam se da sam je skinuo i stavio preko ramena. Maknuo sam se od nadstrešnice, eto ta jakna me spasila. Ima nešto u tom znaku što sam je nosio tog dana - uvjeren je.

Njegov obiteljski dom nalazi se tik do kuće Sanje Arbutine Ćirić (35) koja je stradala u rušenju nadstrešnice.

- Pričao sam sa Sanjinim mužem Nikolom, pitao me jesam li je vidio kako čeka autobus. Rekao sam da nisam. Možda je bila iza mene, nisam obratio pažnju. Prelijepo im je bilo, a on je sad ostao sam - kaže i dodaje: - Scena je bila jeziva. Sve je bilo u ruševini. Vidjeli ste i sami poslije slike kako je to izgledalo. Užas.

