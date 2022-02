Umirovljenicima jednokratne naknade zbog rasta cijena energenata: Evo koliko će dobiti

Premijer Andrej Plenković predstavio je danas paket mjera za ublažavanje rasta cijena.

Vlada će za pomoć građanima izdvojiti 4,8 milijarde kuna.

Paketom mjera obuhvaćeni su i umirovljenici koji će dobiti jednokratne naknade.

– Za 721 tisuću umirovljenika s mirovinom do 4000 kuna predvidjeli smo posebne jednokratne naknade. Umirovljenici s mirovinama do 1500 kuna dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 1200 kuna, oni s mirovinama od 1500 do 2000 dobit će 900 kuna, oni s mirovinama od 2000 do 3000 kuna dobit će 600 kuna, oni s mirovinama od 3000 do 4000 kuna dobit će jednokratnu naknadu od 400 kuna – rekao je premijer Plenković.

Ukupno 800 milijuna kuna predviđeno je za socijalne naknade i naknade za umirovljenike.