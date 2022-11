Baka Ana proslavila je 100. rođendan: Čita bez naočala, a prvu je tabletu popila u 85. godini

Nije baš čest slučaj da netko danas poživi 100 godina, a upravo u tome je uspjela baka Ana Banović koja je svojih 20 godina proživjela u Nijemcima, a onda idućih 80 u Vinkovcima. Danas je baka Ana, koja je smještena u Obiteljskom domu Sunce jer se u zadnje dvije godine ne može kretati, proslavila svoj 100. rođendan.

Uz to što se ne može kretati slabije i čuje ali zato dobro vidi pa i danas čita bez naočala. Uz članove obitelji, djelatnike i korisnike doma, baka Aninu proslavu uveličala su i djeca Dječjeg vrtića Stribor, koji su često u domu i druže se s korisnicima. Rođendan su joj došli čestitati i župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić i gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić. Baka Ana ima troje djece, kćer i dva sina, četvero unučadi i šestero praunučadi. Bila je domaćica posvećena odgoju djece i uobičajenim kućanskim poslovima. Govoreći o receptu za dugovječnost kazala je kako je potrebno jesti zdravu hranu ali i imati mir u obitelji, sa svakim dobro, nikom zlo ne željeti, pomagati tko nema jer se to sve vraća. -Što posudite to vam se vrati - kazala je baka Ana.

Sve to doprinijelo je da je svoju prvu tabletu popila u 85 godini života.

-Idu godine, idu godine i evo, došla je mama i do stote. Sluh je malo oslabio, ali čita bez naočala. Ima tu i puno lijekova, ali dobro je – rekao je Krešimir Banović, sin bake Ane.

Kazao je i kako je baka Ana dobra majka kojoj je obitelj uvijek bila na prvom mjestu, a takva je i kao baka i prabaka.

-Došli smo poželjeti sretan rođendan i unijeti malo veselja u uobičajene dane kakvi su u domovima, a ovdje vidimo i vrlo kvalitetan smještaj i ljubazno osoblje. Malo smo popričali sa slavljenicom o životu u Nijemcima, životu u Vinkovcima, mužu koji je umro odavno, unucima, praunucima… Jedno lijepo i ugodno iskustvo i dogovorili smo da se vidimo sljedeće godine za 101. rođendan, ponovno ovdje – rekao je župan Dekanić.

Gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić kazao je kako imati stanovnicu od stotinu godina i to ovakvu kao što je baka Ana, koja još uvijek čita, koja prati društvena zbivanja unutar grada i koja ga je uz to malo i pohvalila u svakom slučaju baš lijepo.

