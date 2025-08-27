Umirovljenica iz Zagreba nakon 38 godina rada: 'Radim i dalje, plaćam doprinose, a mirovina mi sve manja'

Zagrebačka umirovljenica Goranka Fejer (63) već gotovo pet godina radi na pola radnog vremena, ali tvrdi kako joj to u konačnici ne donosi nikakvu korist. Kako kaže za N1, problem nije u poslu koji obavlja niti u plaći, nego u, kako ističe, nelogičnostima koje prate izračun njezine mirovine. U prijevremenu mirovinu otišla je 2020. godine, kada je imala 58 godina. Razlog? Propast tvrtke u kojoj je radila nakon promjene vlasnika, pri čemu je stotinjak zaposlenika završilo kao višak. „Tipična hrvatska priča“, kaže Fejer.

Tijekom 38 godina radnog staža, dvije godine posebno su obilježile njezinu buduću mirovinu. Naime, zbog poplave u prostorijama poduzeća izgubljene su platne liste, a HZMO je za taj period izračunao koeficijent od svega 0,2. „Katastrofalan izračun, iako sam kod istog poslodavca i prije i poslije imala znatno veću plaću“, ističe. Žalbe koje je slala HZMO-u, Upravnom i Višem upravnom sudu, završile su uvijek istim rješenjem.

Fejer smatra kako je dodatno oštećena i zbog toga što je majka dvoje djece. „Veći dio obje trudnoće provela sam na mirovanju u bolnici, što je trajno umanjilo moj mirovinski izračun. Zaposlene majke ne bi smjele biti doživotno kažnjene zato što su rodile djecu“, naglašava. Kako bi povećala svoju mirovinu, 2021. godine zaposlila se u udruzi CeDePe kao osobna asistentica. Međutim, plaća u tom poslu daleko je niža od one koju je imala tijekom radnog vijeka. „Unatoč tome što već primam mirovinu, ja i dalje od plaće plaćam porez i doprinose, no to mi ništa ne povećava“, objašnjava, dodajući da planira raditi do 64. godine.

Kada je nedavno zatražila novi informativni izračun, ponovno se razočarala: „Vrlo je vjerojatno da će mi zbog male plaće u asistenciji mirovina ispasti manja nego sadašnja.“ Osim toga, doznala je da kod novog izračuna više ne bi imala pravo na dodatne godine staža za djecu jer se to priznaje samo novim umirovljenicama.

Fejer ističe da će i s punim uvjetima za starosnu mirovinu njezin iznos ostati penaliziran. „Čak i kada bih ostala duže raditi, ne bih ostvarila pravo na beneficije. Ljudi u prijevremenim mirovinama višestruko su oštećeni – mnogi su u njih otišli prisilno, a ne svojom voljom“, zaključuje. Na kraju poručuje: „Cijeli život uplaćivali smo doprinose, a onda oni koji imaju posebne mirovine određuju limite našima, bez obzira na to koliko smo uplatili u sustav.“