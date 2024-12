Ukrajinci ubili sjevernokorejske vojnike. Kad su im otvorili džepove, imali su što za vidjeti: 'Rusija pribjegava svim sredstvima...'

Sjevernokorejski vojnici koji se bore za Rusiju dobili su lažne vojne dokumente s ruskim imenima i mjestima rođenja, izvijestila je ukrajinska vojska, dok su iz Kijeva iznijeli tvrdnje da Rusija pokušava prikriti prisutnost stranih boraca na bojištu. Ukrajinske specijalne operativne snage objavile su u nedjelju da su ubile tri sjevernokorejska vojnika u zapadnoj regiji Kursk u Rusiji i zaplijenile njihove dokumente.

Njihovi vojni identifikacijski dokumenti "nemaju nikakve pečate i fotografije, patronimijska imena su napisana na ruski način, a mjesto rođenja je navedeno kao Ruska Oblast Tuva", navodi se u priopćenju, referirajući se na rusku regiju na jugu Sibira koja graniči s Mongolijom. Međutim, potpisi na dokumentima su na korejskom jeziku, što "ukazuje na stvarno podrijetlo tih vojnika", dodaje se u priopćenju. "Ovaj slučaj još jednom potvrđuje da Rusija pribjegava svim sredstvima kako bi sakrila svoje gubitke na bojištu i prikrila stranu prisutnost", navodi se u izjavi.

Procjene američke, ukrajinske i južnokorejske obavještajne službe govore da se broj sjevernokorejskih vojnika u Rusiji kreće između 11.000 i 12.000, a neki od njih već su sudjelovali u borbenim operacijama uz desetke tisuća ruskih vojnika kako bi pomogli u povratku dijelova Kurska koje su ukrajinske trupe zauzele u ofenzivi u kolovozu. Izgleda da su sjevernokorejske trupe pretrpjele velike gubitke u toj regiji, prema američkim i ukrajinskim dužnosnicima, dok ukrajinske vlasti optužuju Rusiju za pokušaj prikrivanja njihove uključenosti.

Ukrajina procjenjuje da je više od 3.000 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u Kursku, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak. Prethodno je visoki američki dužnosnik izjavio da je Sjeverna Koreja pretrpjela "nekoliko stotina" žrtava – ubijenih i ranjenih – u Kursku od listopada. Južnokorejski zakonodavac rekao je da se vjeruje da je oko 100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno, a gotovo 1.000 ranjeno od njihovog raspoređivanja u Kursk, prema informacijama iz obavještajne agencije te zemlje.

