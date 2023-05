Kod Kragujevca uhićen Uroš B. (21): Ubio je osam osoba, za njim je tragalo 600 specijalaca

Nakon opsežne potrage, uhićen je 21-godišnji Uroš B. koji je kod Mladenovca ubio osam osoba i ranio njih 14, objavilo je srbijansko ministarstvo unutarnjih poslova. Uhićen je nedaleko od Kragujevca, a navodno se skrivao kod ujaka.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije priopćilo je da su pripadnici tog ministarstva nakon opsežne potrage uhitili U. B. (2002) u okolici Kragujevca, koji se sumnjiči da je noćas vatrenim oružjem usmrtio osam osoba i ranio 14. Ozlijeđene osobe zbrinute su u bolnicama, a policija nastavlja dalji rad na rasvjetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja", navodi se u priopćenju.

Ubojica je u krvavi pohod krenuo nakon što je s društvom bio na školskom igralištu, a onda su se navodno posvađali. Otišao je kući po automatsku pušku i počeo pucati. Pokolj je počeo u selu Dubona, a zatim je pucao i u Malom Orašju i selu Šepšin kod Mladenovca.

U akciju potrage bile su uključene sve specijalne jedinice i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Ministar policije Bratislav Gašić pucnjavu kod Mladenovca nazvao je terorističkim činom.

U pucnjavi je ubijen i mladi policajac Milan Panić. Imao je 21 godinu i radio u policijskoj postaji Mladenovac. Ubijena je i njegova sestra. Potreseni djed ispričao je što se dogodilo jučer u stravičnom pohodu Uroša B. (21) koji je ubio osmero ljudi i više njih ozlijedio.

"Sjedili su i pričali, on im je prišao... Jedan mu je rekao: 'Što to radiš to?' a on je izvadio iz vozila kalašnjikov i počeo pucati. Jedan susjed, koji je bio tu s njima, on je bio ranjen, umro je u bolnici. Još jedna djevojka je ranjena, ali je živa", ispričao je neutješni djed.

