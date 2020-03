Udruga Dugine obitelji traži sastanak sa Zoranom Milanovićem

Kritike na račun svoje savjetnice za obrazovanje Jadranke Žarković, predsjednik države Zoran Milanović u intervjuu koji je u utorak dao RTL televiziji odlučio je, čini se, zaključiti jednom zauvijek. I to na znakovit način. Na tvrdnju novinara da lijevo-liberalne udruge, stranke pa čak i članovi SDP-a nemaju lijepih riječi za Žarković koju kritiziraju što je slala prosvjetne radnike na predavanja udruga poput U ime obitelji te dostavljala korespondenciju s novinarima Željki Markić, predsjednik je, na iznenađenje mnogih, odgovorio protupitanjem: “A tko je Željka Markić, državni neprijatelj?” te odmah dodao, kako je kazao, da ne bi bilo zabune, da je Markić osoba s kojom se politički ne slaže ni u čemu.

I Markić nekima prihvatljiva

Očekivano, izjava nije mogla proći bez reakcija. Pogotovo zato što se Markić u dobrom dijelu javnosti, svakako onome koji je mahom glasao za Milanovića, drži “neprijateljem” manjina, kako seksualnih zbog referenduma o braku tako i nacionalnih zbog referendumske inicijative koja je imala za cilj oduzeti nacionalnim manjinama pravo glasa u Hrvatskom saboru. Međutim, zanimljivo je da reakcije ovaj put nisu bile pretjerano kritične. Čak su i neki u SDP-u s kojima smo jučer razgovarali imali razumijevanja za Milanovićev zadnji nastup, točnije za izjavu o Željki Markić. Među njima i politički tajnik SDP-a Davorko Vidović koji razlog za takvu retoriku vidi u Milanovićevoj potrebi da kao predsjednik države naglasi svoju širinu, da pokaže da je napravio odmak od jedne ideologije i da zastupa sve građane pa i one s kojima se ne slaže.

– U izjavi ne vidim problem. U skladu je s pozicijom predsjednika. Bitno je da on ima jasan svjetonazor i jasne vrijednosti, a sve što kaže ne mora biti podudarno sa SDP-om. Uostalom, Željka Markić je nekima u državi prihvatljiva – kaže Vidović. Dodaje i da ne vidi problem ni u Milanovićevu odabiru savjetnice za obrazovanje jer se na te pozicije ne biraju stranački ljudi.

– Imao bi problem da je za savjetnike izabrao kriminalce i opskurne likove s kaznenim prijavama, a ne zbog toga što očito ide na to da u savjetničkom timu ima širu paletu ljudi. Išao je na to i Ivo Josipović. Sjetite se samo Vice Batarela – kaže Vidović.

Zanimljivo, izjava o Markić nije previše iritirala ni članove udruge Dugine obitelji koja okuplja LGBTQ osobe koje imaju djecu ili žele imati djecu, u kojoj kažu da im je drago što je Milanović jasno istaknuo da se politički ne slaže sa Željkom Markić te kako se nadaju da tijekom mandata neće davati na važnosti osobama iz takvih inicijativa koje aktivno rade na smanjivanju ljudskih prava i prava raznih manjina.

– A nadamo se i da neće biti službeni pokrovitelj takvih skupova kao što je bila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović – kaže Daniel Martinović, predstavnik udruge Dugine obitelji, koja je jučer ujutro službeno zatražila sastanak s predsjednikom države. Nadaju se, kaže Martinović, da će ih primiti i tako i djelima, a ne samo riječima, pokazati da je predsjednik svih građana.

Treba malo bolje promisliti

Nešto manje razumijevanja za “relativiziranje” lika i djela Željke Markić imala je bivša SDP-ovka i bivša ministrica u Milanovićevoj vladi Mirela Holy koja drži da Milanović ne bi to izjavio da je “malo bolje promislio”.

– Predsjednik mora biti i korektiv, mora se ponašati u skladu s načelima na kojima je i došao do Pantovčaka, mora biti moderator društvenih procesa. Glavni orijentir u tome je Ustav, a Željka Markić ne radi u skladu s onim što piše u Ustavu – kaže Holy.

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da je Milanović samoga sebe previše ozbiljno shvatio pa tako i riječi da će biti predsjednik svih Hrvata:

– Zaboravio je da su to bile samo fraze, ali mi se ipak uzdamo u njegov karakter. Mislim da Milanović sada shvaća da je najbolji način da našteti Andreju Plenkoviću da bude pristojan i dobar, pa i prema Željki Markić koja je naša gospođa Putin. No sve su to Božja bića. Njemu su izbori ionako za pet godina. Do tada tko živ, tko mrtav.

Dodao je i da je očito da se Milanović u startu odlučio etablirati kao koncilijantan predsjednik što će trajati dok Plenković ne dobije izbore u HDZ-u. Nakon toga će mu glavna briga biti da Davor Bernardić ne postane premijer.