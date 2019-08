Ubojica iz El Pasa  bio je smiren kao da igra igricu, a smaknuo je 20 ljudi

Crna subota u SAD-u. U dva napada ubijeno je najmanje 30, a ranjeno više od 40 osoba. Samo nekoliko sati nakon napada u gradu El Paso, u kojem je život izgubilo najmanje 20 osoba, a 26 je ranjeno, sličan napad dogodio se u gradu Daytonu u američkoj saveznoj državi Ohio. Deset je mrtvih i 16 ranjenih osoba.

Patrick Crusius, 21-godišnji monstrum iz grada Allena u Teksasu udaljenom tisuću kilometara od grada El Pasa na granici s Meksikom, gdje je krenuo u krvavi pohod u Walmartu, u dokumentu objavljenom na internetskoj stranici 8chan samo 20-tak minuta prije napada hvalio je svog idola predsjednika Donalda Trumpa, posebice njegovo nastojanje da izgradi zid duž američke granice s Meksikom istaknuvši kako podržava napadača koji je prije nekoliko mjeseci ubio 51 osobu u džamiji na Novom Zelandu.

Dokument koji je Crusius postavio na internet upućuje na zločin iz mržnje jer sadrži nacionalistička, rasistička i antisemitska stajališta i u njemu optužuje Latinoamerikance i Amerikance prve generacije za oduzimanje posla i miješanje kultura u SAD-u. Nije slučajno da se napad dogodio u gradu El Paso, koji ima 680.000 stanovnika te se nalazi u zapadnom Teksasu na granici s Meksikom, s obzirom na to da je cilj krvnika bio pobiti što više Amerikanaca koji nisu bijelci.

Foto: Social media/REUTERS/PIXSELL Ubijao je bez milosti

Prijatelji i poznanici s kojima je ubojica Patrick Crusius pohađao osnovnu školu, igrao košarku i nogomet, a neki od njih bili su s njim i u dječjem vrtiću i u osnovnoj školi Beverly u Planu, kazali su kako je bio dobro dijete i dobar učenik te su šokirani njegovi činom jer nikada nije pokazao nekakvu agresivnost ni rasistička stajališta ni prema kome, družio se sa svima bez izuzetaka .

Nikom od prijatelja nije jasno što se to dogodilo u njegovoj glavi da je uzeo pušku u ruke i ubio nedužne ljude. Svjedoci iz šoping-centra u Walmartu, gdje je Patrick došao u svoj krvavi pohod, tvrde da je bilo pakleno te su mislili da je došao smak svijeta jer meci su frcali na sve strane te su se svi u strahu za svoje živote dali u bijeg. Iako je broj ubijenih velik, sreća u nesreći je to što nije bilo više žrtava s obzirom na to da su mnogi u tom prometnom dućanu kupovali potrepštine za novu školsku godinu kada su se našli u vrtlogu nasilja koje se dogodilo samo šest dana nakon što je naoružani tinejdžer ubio troje ljudi na festivalu hrane u sjevernoj Kaliforniji.

Narednik tamošnje policije Robert Gomez kazao je da je ubojica nakon uhićenja odveden u pritvor bez pružanja otpora i bilo kakvog incidenata. Na sigurnosnim kamerama u trenutku kada je ulazio u Walmart vidi se mladi bijelac s naočalama, u vojničkim kaki hlačama i tamnoj majici kratkih rukava kako pokazuje pušku u napadačkom položaju, noseći slušalice ili štitnike za uši. Toliko je hladnokrvno ušetao i pucao kao da je bio na snimanju filma ili u nekakvoj dječjoj igri, a ne u krvavom pohodu u kojem je pucao i ubijao bez milosti.

Teksaški guverner Greg Abbott kazao je da je ovo “jedan od najsmrtonosnijih dana u povijesti Teksasa”.To je bila osma najgora masovna pucnjava u modernoj povijesti SAD-a, nakon pucnjave iz 1984. u San Ysidru u kojoj je ubijena 21 osoba.

Nekoliko sati nakon što je Patrick Crusius završio svoj krvavi pohod, desetero ljudi, uključujući i samog ubojicu , ubijeno je u pucnjavi u gradu Daytonu u američkoj saveznoj državi Ohio, dok je ozlijeđeno najmanje šesnaestero. Napadač je vatrenim oružjem zapucao na ljude u kafiću Ned Peppers na East Fifth ulici u četvrti Oregon u Daytonu te usmrtio nekoliko osoba. Pucnjava se dogodila u Oregon Districtu, povijesnoj četvrti poznatoj po noćnim klubovima, barovima, umjetničkim galerijama i trgovinama.

Bez jače kontrole oružja

Ova dva krvava napada ponovno su otvorila pitanje o radikalnoj promjeni zakona o kupnji i nošenju oružja u SAD-u. Dok se američki predsjednik Donald Trump užasava i naziva napade “odvratnim činom” te piše na Twitteru kako “ne postoje razlozi ni izlike koje će ikada opravdati ubijanje nevinih ljudi”, u isto se vrijeme ruga zahtjevima za zabranu oružja rekavši da bi onda trebalo “zabraniti sve kamione, kombije i automobile” jer se i oni koriste u napadima.

Predsjednik Donald Trump pruža bezuvjetnu potporu moćnom američkom oružnom lobiju, Nacionalnom udruženju za oružje, obećavši da će braniti pravo Amerikanaca na posjedovanje oružja.

“Ova se administracija bori za obranu drugog amandmana (ustava) i mi ćemo ga obraniti”, rekao je još u svibnju prošle godine na godišnjoj konvenciji Nacionalnog udruženja za oružje u teksaškom gradu Dallasu.

“Taj amandman iz 1791., prema kojemu Amerikanci imaju pravo na nošenje vatrenog oružja, na meti je napada, ali on nikada neće biti doveden u pitanje sve dok sam ja predsjednik”, istaknuo je Trump tvrdeći da bi u napadima 13. studenoga 2015.godine u Parizu bilo manje mrtvih da su žrtve imale oružje.