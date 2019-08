SAD: Pucnjava u Walmartu u El Pasu, mediji javljaju o 18 ustrijeljenih

Nekoliko osoba je ubijeno u pucnjavi u El Pasu, rekla je šefica ureda gradonačelnika Olivea Zepeda. Obavijestila je javnost i da su napdači uhićeni.

U El Pasu u Teksasu je došlo pucnjave u trgovini Walmart, najmanje 18 ljudi je upucano, javlja KTSM kako prenosi Huffington post.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.