'Ubijeni' ruski novinar Babčenko živ i zdrav

Ruski novinar Arkadij Babčenko, koji je u utorak navodno likvidiran na pragu svog stana u Kijevu, živ je i zdrav a njegovo "ubojstvo" organizirale su ukrajinske tajne službe kako bi razotkrile pravu zavjeru protiv Babčenka, javlja u srijedu BBC.

Novinar, gorljivi kritičar režima ruskog predsjednika Vladimira Putina, pojavio se danas na ukrajinskoj televiziji na konferenciji za novinare.

Šef ukrajinskih sigurnosnih službi Vasil Hritsak je na konferenciji za novinare kazao da je "ubojstvo" izrežirano kako bi se razotkrili ruski agenti. Babčenkova supruga je dan ranije kazala da joj je suprug ustrijeljen u leđa kada je napuštao stan.

Per Anton Geraschenko: The Ukranian secret service operation staging a hit on the Russian journalist was successful and the would-be assassin was detained. Full story here: pic.twitter.com/8DEi2zRJat