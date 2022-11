U studenome u Lici bez vode!? Stanovnici Brinja već naveliko osjećaju klimatske promjene

Vozimo se sredinom tjedna autocestom od Karlovca prema Brinju, a kiša toliko pljušti da brisači jedva uspijevaju uklanjati vodu kako bi se kroz vjetrobransko staklo moglo pratiti autocestu. Na mjestima se situacija dodatno pogoršava, kao da se netko tamo gore natječe gdje će pustiti više kiše. Napokon dobra vijest za Brinje, zaključujemo, stigao je pravi kišni dan pa će moći odahnuti nakon višemjesečne suše jer ovakva kiša sigurno će im napuniti vodospremu i osigurati stalni dotok pitke vode u slavinama! Karlovačko-ozaljski kraj od rujna je već dva puta doživio poplave, rijeka Kupa mještanima se i preko polja došuljala doslovno do kuhinja i blagovaonica, pa hajde neka se i u Brinju natope polja i podzemni rezervoari. Poplave im bome ne trebaju! No naš se optimističan zaključak kako se primičemo izlazu za Brinje pokazao potpuno pogrešnim. Reportaža o suši koja u tom kraju usred vodom bogate Like traje i u studenome ipak će odisati zabrinutošću. Kiše je sve manje, oblaka ima, nebo je tmurno, ali u Brinju kišica rominja gotovo neprimjetno; dovoljno da stvori mokre ceste, podigne blato, ali nedovoljno ni da otvorimo kišobrane, a kamoli da Brinjani mogu reći da je suša koja traje još od početka kolovoza napokon završila!