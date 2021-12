U policijskoj postaji na Badnjak umro najpoznatiji splitski beskućnik, legendarni 'Jeremija'

Splitska policija izvijestila je u subotu da je uhićeni muškarac preminuo u noći s petka na subotu u prostorijama II. (Druge) Policijske postaje Split. Policija je navela da se radi o 51-godišnjaku koji je boravio u u prostorijama za zadržavanje te da nema tragova nasilja.

Doznaje se da se radi o Draganu Jeremiću, najpoznatijem splitskom beskućniku koji je priveden u petak oko 9 sati ujutro zbog narušavanja javnog reda i mira ispred trgovine Studenac na Poljani kneza Trpimira, piše Dalmatinski portal.

Odveli su ga u bolnicu, ali nije hospitaliziran pa ga je policija prebacila u postaju te spremila u ćeliju da se otrijezni. Oko 23.30 nije se odazvao kada su ga policajci zovnuli. Pozvana je Hitna pomoć, no Jeremiću nije bilo spasa.

Jeremić pod nadimkom Jeremija obitavao je u kvartu Skalice gdje mu je ekipa napravila i Instagram profil na kojem je objavljivala dogodovštine. Naime, građani su se brinuli o njemu i pomagali mu dajući novce za kruh, pivo i sve što mu je trebalo.

No konkretniju pomoć je odbijao. Bezuspješno su mu pokušavali pomoći i volonteri splitske Udruge Most te Centar za socijalnu skrb. Zdravlje mu je bilo ozbiljno narušeno, no odbijao je liječenje.

'Nismo odustali. Nadamo se da ćemo naći neko rješenje', kazali su Dalmatinskom portalu nedavno. Često su ga posjećivali i ostavljali hranu i ruksak za preživljavanje. Prije je s njim bila i majka, ali je ona našla smještaj, no on ne želi živjeti s njom.

Moglo ga se vidjeti na frekventnim splitskim lokaijama, primjerice u trajektnoj luci, na rivi, a spavao bi na klupi ili pak u haustoru neke zgrade. Sedam godina lutao je gradom, a bio je često privođen zbog narušavanja javnog reda i mira, a mlađe generacije često je uveseljavao svojim pričama o Hajduku i Torcidi čiji je pripadnik i bio u mladosti.

Splićani se od njega opraštaju na društvenim mrežama.

"Bio je legenda grada", "Splitska legenda", "Počivaj u miru legendo", pišu.