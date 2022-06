U šoku gledala što muškarac kraj nje piše: Samo sam tiho plakala

Da ljudi uistinu znaju biti okrutni na svojoj je koži osjetila žena po imenu Savannah Phillips koja je zrakoplovom letjela za američki grad Chicago.

Na Facebooku je objavila potresno iskustvo koje je proživjela dok je čekala da njezin zrakoplov poleti. S obzirom na to da joj je zbog oluje let bio odgođen, nije uspjela dobiti mjesto koje inače rezervira.

– Uvijek pokušavam sjesti u red sama kako nitko ne bi morao sjediti kraj mene. Nisam najveća osoba u zrakoplovu, no nisam ni najmanja. Najgora noćna mora mi je da će se netko osjećati neugodno što mora sjediti kraj mene – iskreno je priznala ova majka dvoje djece.

No, upravo se to i dogodilo kada je sjela kraj jednog muškarca u 60-ima koji je nosio žute sunčane naočale, imao slušalice na ušima i tipkao po mobitelu.

Muškarac joj je pristojno ustao, Savannah je sjela kraj prozora, a on je potom sjeo kraj nje. Međutim, čim je sjelo nekome je poslao poruku da sjedi kraj 'smrdljive debele'.

– Ne znam ni što je dalje pisalo jer sam se brzo okrenula. Bila sam šokirana i to je bila samo potvrda negativnih stvari koje svakodnevno mislim o sebi. Postalo mi je vruće, a suze su samo krenule niz moje lice. Sjedila sam i tiho plakala nadajući se da neće htjeli sa mnom razgovarati jer ne znam kako bi reagirala, a nisam htjela da me izbace iz zrakoplova – napisala je ona.

Foto: Facebook

Iako je samo čekala da zrakoplov poleti, pilot je obavijestio kako će kasniti 30 minuta zbog čega je Savannah postala još očajnija. No, onda se dogodilo nešto što će pamtiti cijeli život.

Jedan muškarac koji je sjedio iza nje, potapšao je nepristojnog putnika i rekao mu da se zamijene za mjesta. Kada ga je ovaj upitao zašto, muškarac mu je odgovorio 'Pišeš poruke o njoj, a to neću trpjeti'.

– Sjeo je kraj mene i pitao me jesam li vidjela poruku koju je poslao. Kimnula sam glavom. Rekao mi je da je vidio što je taj čovjek napisao, a to ga je toliko razljutilo da je morao nešto poduzeti. Zaustavio je stjuardesu i rekao što će učiniti, a ona mu je to dopustila – napisala je Savannah koja je zahvaljujući ovom muškarcu, Chaseu iz Nashvillea, ipak sretna stigla kući.

Članak je izvorno objavljen u lipnju 2018. godine.