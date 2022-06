Objavila selfie iz kupaonice, no svi su primijetili samo jedno

Kada je Paula Sophia Garcia Espino objavila fotografiju iz kupaonice nije ni pomislila da će jedan tako bezazleni selfie izazvati lavinu reakcija na društvenim mrežama. A upravo se to i dogodilo, no razlog nema nikakve veze s njom ili njezinim izgledom. Twitterašima je u oko zapeo stalak za toaletni papir koji je poprilično udaljen od same wc školjke pa su se mnogi zapitali kako doći do njega nakon obavljanja nužde.

– Dovraga, moraš se ustati s wc školjke i otići skroz tamo da bi uzeo papir i obrisao se – jedan je od brojnih komentara.

Foto: Twitter

– Kao član obitelji koja se bavi dizajnom i arhitekturom, ovo me užasno živcira. Kako pogledaš u to i kažeš 'ovo je dobro, tako bi trebalo biti' – komentirao je pak muškarac po imenu Ryan Albarano.

Iako je njezina objava postala pravi hit na Twitteru jer je definitivno privukla puno više pažnje nego je to sama očekivala, Paula nije dala objašnjenje za ovu situaciju.