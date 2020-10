U SDP-u zakopali ratne sjekire: Ovo su ljudi koji će voditi saborski Klub zastupnika

Novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin jučer je na sjednici Kluba zastupnika jednoglasno izabran i za novog šefa Kluba zastupnika te stranke u Saboru. Za potpredsjednike Kluba izabrani su Mirela Ahmetović, Arsen Bauk, Siniša Hajdaš Dončić te Sabina Glasovac, koja je ujedno predložena i za potpredsjednicu Sabora iz redova SDP-a, a dosad je na toj funkciji bio Rajko Ostojić. Međutim, kako je on zamrznuo svoj zastupnički mandat, dok se ne završe lokalni izbori, to je mjesto ostalo prazno.

Prijetnja praznom puškom

Ove nove kadrovske promjene dokaz su da se novi lider SDP-a Grbin odlučio na jedino logično, kompromisno rješenje, odnosno da je odustao od svih kadrovskih rošada koje je prije planirao, a za koje očito trenutačno nema većinsku potporu. Naime, na prvoj sjednici Kluba nakon što je postao predsjednik stranke, Grbin je tražio da se podrži i njegov prijedlog da Nikšu Vukasa na čelu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zamijeni Siniša Hajdaš Dončić, Erika Fabijanića na čelu Odbora za međuparlamentarnu suradnju trebao je pak zamijeniti Arsen Bauk, a umjesto Renate Sabljar Dračevac na čelo Odbora za zdravstvo bila je predložena Mirela Ahmetović.

Međutim, velikom većinom saborskih zastupnika SDP-a taj je paket Grbinovih kadrovskih promjena tada odbijen, pa je sazvana nova, hitna sjednica Predsjedništva, na kojoj je donesena drastična odluka, a to je da se Klub zastupnika razvlasti. Sada je jasno da je to ipak bila prijetnja praznom puškom jer iz jučerašnjih odluka Kluba ne samo da se čini kako se počelo igrati s kartama koje se ima, odnosno išlo se s odlukama za koje se znalo da će proći jednoglasno u Klubu, koji je skrojio Grbinov prethodnik Davor Bernardić.

– Dosta je naših unutarstranačkih trzavica, vrijeme je da počnemo raditi. Hrvatska se nalazi u ozbiljnoj i dubokoj ekonomskoj i zdravstvenoj krizi, vrijeme je da se SDP kao ozbiljna politička stranka uključi u sadašnju političku situaciju u Hrvatskoj i da počne ozbiljno raditi – kazao je jučer Grbin nakon sjednice Kluba na pitanje znači li da sada u Klubu imaju mira i da su riješili sve sukobe i probleme.

Komentirao je i činjenicu da jučer nije došlo do svih promjena na čelnim pozicijama u saborskim odborima koje ima SDP. Poručio je kako će se o tome dodatno konzultirati s Predsjedništvom i da su konzultacije potrebne jer razgovor smatra najboljim načinom rješavanja sukoba.

“Strpljenja imam”

– To je puno bolje od svađe. Za razgovor uvijek ima vremena, a ja strpljenja imam – kazao je Grbin te najavio kako će se na idućoj sjednici Predsjedništva razgovarati i o tome tko će u Saboru zamijeniti Rajka Ostojića koji je zamrznuo svoj mandat, ali i na kojoj se očekuje odgovor Željka Sabe koji je na nedavno provedenim izborima ušao u novo Predsjedništvo i koji je ubrzo zamoljen da se iz tog tijela sam povuče jer je teret stranci zbog činjenice da je bio u zatvoru zbog političke korupcije, a za što je, usput rečeno, Sabi prošao i rok rehabilitacije.

Neslužbeno u novom vrhu stranke doznajemo kako je jučerašnje „popuštanje“ u Klubu svakako nešto što stranci u ovom trenutku treba jer nema smisla da se konstantno bavi sama sobom.

– Teoretski, da se išlo sa svim promjenama kao i na prvoj sjednici, one bi ovaj put vjerojatno prošle. No to nije bio cilj. Cilj je da se smire strasti i da se počne raditi. No to isto tako ne znači da se od promjena odustalo. Dapače, one imaju snagu Predsjedništva i bit će sigurno provedene, prije ili kasnije. Ja bih rekao, najkasnije do kraja godine – kazao je znakovito naš izvor iz vrha stranke.