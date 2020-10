Grbin: Vrijeme je za konkretne radnje, a ne da Plenković, bez ikakvog temelja, od sebe stvara žrtvu

- Niti Plenkovića, niti mene, pa tako ni ostale kolege političare, građani nisu izabrali da se međusobno provociramo ili vrijeđamo. Plenković može na račun SDP-a i mene osobno govoriti što god hoće, ali to ne mijenja činjenicu da je danas bilo osam puta više zaraženih nego za vrijeme lockdowna, da javni dug divlja, da nam prijeti ovršni tsunami već idućeg tjedna, a da Vlada nema nikakve odgovore na zdravstvene ili ekonomske probleme, osim odluke da u samoizolaciju više ne šalju epidemiolozi nego sami zaraženi. Upravo zato želim da počnemo ozbiljno raditi, a ako Plenković to ne zna ili ne može onda za to neće odgovarati meni nego građanima - ovim je riječima novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin reagirao na današnje izjave Andreja Plenkovića iz Bruxellesa u kojima se premijer obrušio i na samog Grbina.

- Plenković i HDZ od ponedjeljka jedno propovijedaju, a 30 su godina radili drugo. Okolnosti u društvu doista su teške, ali su najodgovorniji za to upravo oni u HDZ-u koji su ih stvorili svojom korupcijom i godinama rastakanja pravne države. Vrijeme je da se po tom pitanju počnu poduzimati konkretne radnje, a ne da Plenković, bez ikakvog temelja, od sebe stvara žrtvu - zaključio je Grbin osvrt na premijerove najnovije izjave.

