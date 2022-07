U raketiranju uništeno 50 lokaliteta u Harkivu; Ukrajinska vojska ubila desetke ruskih vojnika u Hersonu

Danas je 157. dan ruske invazije na Ukrajinu. U raketiranju ruskog zatvora poginulo je više od 50 ukrajinskih ratnih zarobljenika, a ranjenih je više od 70. Rusija za napad optužuje Ukrajinu, a Ukrajina privatnu vojsku pod ruskom kontrolom. Sergei Lavrov telefonski je razgovarao s američkim Državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom. Ukrajina je spremna početi izvoziti žito iz dviju crnomorskih luka, ali datum za slanje prve pošiljke još nije određen, rekao je u petak ukrajinski ministar za infrastrukturu Oleksander Kubrakov dodavši da bi po njegovim očekivanjima prve pošiljke mogle krenuti prije kraja ovog tjedna.

Tijek događaja:

10:25 - Ukrajinski Generalni štab 30. srpnja je objavio dosadašnje ruske materijalne gubitke u invaziji Ukrajine. Tvrde da su Rusi ostali bez 1759 tenkova, gotovo 4000 oružanih vozila, 906 artiljerijskih sustava, 258 sustava za lansiranje raketa, 117 sustava zračne obrane, 190 helikoptera, više od 200 aviona, 733 drona i 15 brodova.

