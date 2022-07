Ukrajina dronom napala stožer ruske Crnomorske flote na Krimu, ozlijeđeno petero ljudi

Danas je 158. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinska vojska priopćila je u subotu da je ubila desetke ruskih vojnika i uništila dva skladišta streljiva u borbama u regiji Herson. Ukrajinska vlada naredila je obveznu evakuaciju Donjecka, istočne regije koja je poprište žestokih borbi s ruskim snagama, rekao je u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi rade na integraciji okupiranih područja.

Tijek događaja:

7:50 - Napad dronom izvršen je na glavni stožer ruske crnomorske flote u Sevastopolju, pri čemu je ranjeno pet osoba, objavio je guverner tog grada na anektiranom poluotoku Krimu Mihail Razvožajev.

31/7

