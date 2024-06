U Istanbulu su bila uhićena dvojica Hrvata, u Beogradu bjegunac iz brazilskog zatvora, u Brazilu 'srbijanski kralj kokaina'

Kako izgleda kada se policije diljem svijeta ujedine kako bi okončale istragu koja je trajala gotovo tri godine, priopćio je Europol: Srušen je kokainski kartel dio kojeg su bili i Hrvati, a dio zasluga za taj dobro obavljeni policijski posao ide i našem MUP-u jer su proteklih godina uhitili više osoba i razbili više ozbiljnih kriminalnih organizacija koje su bile umiješane u multimilijunsku trgovinu kokainom koja se odvijala od Južne Amerike preko Dubaija i Turske pa sve do EU. Vođe, ili kako ih Europol zove, važne mete su uhićene u Turskoj lani, no bilo je uhićenja i u Dubaiju i u Srbiji. No dvojica koja su uhićena u Turskoj lani posebno su zanimljiva jer su obojica hrvatski državljani. Jedan do njih je Nenad Petrak, koji je u međuvremenu izručen Hrvatskoj te čeka početak suđenja jer ga je USKOK u međuvremenu optužio da je predvodio kriminalnu organizaciju specijaliziranu za trgovinu većim količinama kokaina. Malo prije njega je u Istanbulu bio uhićen i Christian Palić, koji je u Hrvatskoj potpuno anoniman, jer u njoj nije boravio 20 godina. Njih su dvojica lani bila uhićena u akcijama Kartel 2 i 3, a o tim uhićenjima je tada izvijestio turski ministar unutarnjih poslova osobno. Uhićenja je tad prezentirao kao pokušaj čišćenja Turske od stranih kriminalaca koji su Tursku koristili kao skrovište te mjesto od kojih su vodili svoje poslove.

Što se pak tiče razbijanja spomenutog kokainskog kartela, Europol i MUP su priopćili da je bila riječ o dobro organiziranom kartelu koji je djelovao iz Dubaija i Turske, a istragu koja traje od 2022. je vodila španjolska Civilna garda. Tijekom godina provedeno je nekoliko akcija i operacija koje su dovele do uhićenja većeg broja osoba i zapljene tona kokaina. Posljednja akcija vodila se u Belgiji, Brazilu, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Srbiji i Turskoj. Koordinirala ju je posebna Europolova radna skupina, osnovana samo zbog razotkrivanja dobro uhodanih krijumčarskih lanaca drogom. Konkretna kriminalna skupina organizirala je, kako se sumnja, krijumčarenje više tona kokaina iz Kolumbije, Brazila i Ekvadora u EU. Droga je u EU ulazila pomorskim putem i u pomorskim pošiljkama preko logističkih čvorišta u Zapadnoj Africi i na Kanarskim otocima. Nakon što je droga stigla u EU, osumnjičenici su koristili distributivne centre u Belgiji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj za daljnje slanje kokaina diljem Europe. Što se pak tiče vođa, među kojima je bio i Petrak, oni su poslove vodili iz Turske i Dubaija, gdje su uspostavili kontrolne i zapovjedne centre kriminalne mreže. Razotkrivanje ove kriminalne mreže pokazalo je da je više mafijaških, različitih organizacija, međusobno jako dobro surađivalo, a u jedna od tih kriminalnih organizacija je i ono što Europol, DEA i policije diljem svijeta zovu Balkanskim kartelom. Nakon što se shvatilo da kriminalne organizacije surađuju, počele su surađivati i policije. Prvi uspjeh združene policijske snage su zabilježile u kolovozu 2023. kada su službenici španjolske civilne garde presreli brod sa 700 kilograma kokaina u blizini Kanarskih otoka. Ta je istraga pokrenuta u ožujku 2022. nakon što je otkriven brod koji je plovio pod poljskom zastavom i bio je stacioniran na Kanarima. Posumnjalo se da se taj brod koristi za krijumčarenje droge, pa je posada stavljena pod prismotru. Tom prismotrom utvrđeno je da je jedan član posade, talijanski državljanin, povezan s talijanskom mafijaškom organizacijom 'Ndranghetom, dok je drugi, hrvatski državljanin, bio povezan s Balkanskim kartelom. Praćenjem njih dvojice utvrđeno je da žive na visokoj nozi, trošeći velike sume novca, dok je brod bio izuzetno dobro održavan.

Brod je inače znao ploviti i ilegalno, a te je plovidbe u papirima prikazivao legalnim, a u srpnju 2023. španjolskoj policiji sumnjivo je bilo putovanje na izolirani otok u Atlantskom oceanu. S otoka je brod isplovio 2. kolovoza, a tri dana kasnije španjolska policija upala je na brod i tada su na njemu zaplijenili 700 kilograma kokaina. U međuvremenu su u Španjolskoj bili uhićeni Srbin i Hrvat koji se sumnjiče da su sudjelovali u koordiniranju krijumčarenja droge. Kod uhićenih su nađeni i telefoni za koje se sumnja da su korišteni u tom "poslu".

Nadalje, obavještajna analiza podataka iz šifrirane komunikacije otkrila je da je hrvatsko-talijanska posada na tom plovilu prije uhićenja uspjela uvesti barem 500 kilograma kokaina iz Brazila u Španjolsku. Otkriveno je da su bili povezani i s presretanjem tone kokaina koji je zaplijenjen u rujnu 2020. godine na Kanarskim otocima. U Hrvatskoj je ta priča poznata kao operacija Falkuša u kojoj je optuženo više osoba, a zaplijenjeni kokain bio je vrijedan 40 milijuna eura. Trojica od onih koja su s tim kokainom uhićena su u Španjolskoj i osuđena.

Što se pak tiče recentnijih uhićenja, neki dan su u Španjolskoj uhićene četiri osobe te je pretraženo sedam kuća. Policija je u tim pretragama zaplijenila nakit, vrijedne satove, oružje, 109.000 eura u gotovini, raznu elektroničku opremu i drugo. A tijekom višegodišnjeg trajanja te združene policijske operacije ukupno je uhićeno 40 osoba u Brazilu, Hrvatskoj, Njemačkoj, Srbiji, Španjolskoj i Turskoj, zaplijenjeno je ukupno oko osam tona kokaina u Belgiji, Nizozemskoj i Španjolskoj. Osim toga, zaplijenjena je imovina te 12,5 milijuna eura i tri milijuna dolara u Brazilu, dok je u Srbiji zaplijenjeno više od 50 milijuna eura.

Europol je i detaljno opisao kako su tekla ta ranija uhićenja i gdje. Naveli su tako da je 11. svibnja 2023. u zajedničkoj akciji Srbije i Nizozemske uhićeno 13 osoba te su zaplijenjene velike količine oružja i imovine čija je vrijednost procijenjena na oko 50 milijuna eura. Tijekom još jedne operacije u listopadu 2023., u kojoj su sudjelovale hrvatska, njemačka, španjolska i turska policija, uhićena je 21 osoba u Hrvatskoj i Njemačkoj te je zaplijenjena veća količina droge, vatrenog oružja i imovine. Mjesec dana kasnije su u Istanbulu uhićeni Petrak i Palić, dvije od tri visoko vrijedne mete, čijim se uhićenjem Europol i sada pohvalio.

Istraga se vodila i u Brazilu, gdje je istražitelje zanimao Primeiro Comando da Capital (PCC), najveća brazilska kriminalna organizacija, koja broji 22.000 članova, od kojih je 6000 u zatvorima. Oni su preuzeli primat nad trgovinom drogom u Brazilu, posluju s talijanskom 'Ndranghetom i Balkancima. Posao im je organiziran kao korporacija, sastoje se od više kriminalnih skupina koje međusobno posluju. Nemaju jednog šefa, već imaju "šefove podružnica", odnosno imaju više osoba koje zajedno odlučuju o "poslovima". I kada jedan od tih šefova bude smaknut ili uhićen, jednostavno ga naslijedi novi. Brazilske vlasti istraživale su kako se kokain prevozi iz unutrašnjosti do pomorskih luka i čvorišta. Iz Brazila je kokain slan u Zapadnu Afriku, pa su dalje kriminalne skupine koordinirale njegov transport u EU. Europol navodi i da je brazilska kriminalna mreža pružala različitim kriminalnim mrežama niz kriminalnih usluga, što je uključivalo logistiku i pomoć pri pranju novca zarađenog na kokainu. Brazilske vlasti istraživale su pranje novca te je u ožujku 2024. utvrđeno da je novac od droge uplaćivan tijekom dvije godine na ukupno 500 računa. Preko tih računa, utvrđeno je, ukupno je prošlo više od dvije milijarde brazilskih reala (371 milijun eura). Zbog toga su u Brazilu uhićene dvije osobe te je zaplijenjena i blokirana imovina vrijedna 12 milijuna eura, kao i tri milijuna dolara u gotovini.

Tijekom proteklih godina, kao rezultat združenih policijskih akcija, osim spomenutih Petraka i Palić, uhićen je i Dritana Rexhepi, također lani u Istanbulu u akciji Kartel 1. Rexhepi je, po tvrdnjama Turaka i Srba, bio šef kartela Komapnio Bello, a "specijalizirao" je bjegove iz zatvora, i to u Albaniji, ali i u Ekvadoru. Imao je razgranate veze po Južnoj Americi i surađivao je s Balkanskim kartelom. Nadalje, lani u rujnu je u Beogradu uhićen Slobodan Kostovski, bjegunac iz brazilskog zatvora, dok je u svibnju lani u Beogradu bio uhićen i Mladen Lazarević, bivši Pink Panther. U Brazilu je u listopadu lani bio uhićen i Aleksandar Nešić, kojeg su zvali i "srbijanskim kraljem kokaina". Za sve se njih navodilo da su šefovi Balkanskog kartela i dovodilo ih se u vezu sa zapljenama tona kokaina na Kanarima i kod obala Zapadne Afrike.

I na koncu, sva ova uhićenja rezultat su i dokaznog blaga kojeg su se Europol i policije diljem svijeta dokopale nakon što su probile SKY enkripciju kojom su se kriminalci koristili vjerujući da je neprobojna. No upad u zaplijenjene mobitele i dešifriranje te enkripcije omogućilo je policijama da slože mozaike kriminalnog djelovanja unatrag nekoliko godina.

