Pozadina sukoba u HUP-u: Članovi predvođeni Ergovićem tvrde da Majetić i Deranja krše zakon

Nakon što se HUP početkom ožujka suočio sa skandalom u kojem je zamjenik glavnog direktora Bernard Jakelić dobio otkaz zbog optužbi o seksualnom uznemiravanju kolegica, na površinu je nedavno isplivao novi skandal.

Naime, glavni direktor HUP-a Davor Majetić dulje je vrijeme protivno zakonu i statutu same udruge istodobno bio član Nadzornog odbora HT-a. Nakon što je priča postala javna, izazvala je bijes i negodovanje kod dobrog dijela članstva, a Majetić je izašao iz Nadzornog odbora kazavši da su razlozi za to “osobni”. Nije zgorega spomenuti da je Majetić protuzakonito godinama bio i član Nadzornog odbora Varteksa, još jednoj tvrtki članici HUP-a, i to sve do prošle godine.

Nedovoljno vremena

Međutim, čini se kako mira u toj moćnoj poduzetničkoj zajednici i dalje nema. Vodstvo HUP-a preživljava najveću krizu od svog osnutka, a tome u prilog ide činjenica o novom potencijalnom kršenju statuta udruge na što kontinuirano upozorava više uglednih članova iz jakih hrvatskih kompanija. Riječ je o izvanrednoj sjednici Skupštine HUP-a koja bi se, doznajemo, trebala održati 27. svibnja. Na toj sjednici jedna od točaka dnevnog reda odnosit će se na izmjene i dopune statuta, a upravo tu, ističu članovi HUP-a, leži manipulacija i grubo kršenje odredbi.

Promjena statuta je, naravno, moguća i dopuštena, međutim sporno je to što su skupštinari poziv za sjednicu dobili svega osam dana prije, odnosno dobili su ga 19. svibnja iako čl. 57. st. 3. statuta kaže da se “zahtjev za donošenje novoga statuta ili izmjenu i dopunu postojećeg statuta mora staviti na dnevni red sjednice Skupštine udruge, a uz poziv za sjednicu Skupštine udruge mora se dostaviti i tekst prijedloga statuta ili njegovih izmjena i dopuna najmanje trideset dana prije sazivanja Skupštine”. Dakle, članovi Skupštine na izvanrednoj sjednici koju je sazvalo vodstvo trebali bi odlučivati o izmjenama statuta iako im je poziv uručen osam umjesto 30 dana ranije, a što zasigurno ne ostavlja dovoljno prostora za analizu, konzultacije i savjetovanje.

Predsjednik uprave Nexe grupe i nekadašnji čelnik HUP-a Ivan Ergović kazao nam je da se iza svega krije nastojanje vodstva da “ozakoni” treći mandat aktualne predsjednice Gordane Deranje. Podsjetimo, predsjednica uprave pulskog Tehnomonta na čelo udruge koja okuplja hrvatske poslodavce izabrana je u rujnu 2014. godine, a dvije godine poslije ponovno je dobila jednoglasnu potporu svojih kolega iz Vijeća članova za novi mandat na toj funkciji. S obzirom na to da je Deranji i taj drugi mandat nedavno istekao, Ergović smatra i tvrdi da u skladu s važećim odredbama ona ne može biti ponovno izabrana za predsjednicu udruge jer statut HUP-a jasno i nedvosmisleno govori da ista osoba može biti izabrana za predsjednika najviše dva puta uzastopno.

“Članovi Skupštine dovedeni su pred gotov čin i izmanipulirani. A uz to postoje još neki veliki problemi. Vodstvo HUP-a odbija pokazati financijske izvještaje bilo kome osim tročlanom Nadzornom odboru, čak ni Izvršni odbor ne može dobiti nikakav uvid u financije. Postavlja se pitanje gdje je novac koji svi mi članovi uplaćujemo, tvrdi Ergović, a s njime se, doznajemo, slažu Boris Drilo, član uprave HT-a i čelnik HUPove udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti te Merica Pletikosić, predsjednica HUP-ove granske udruge industrije nemetala i voditeljica održivog poslovanja u Cemexu Hrvatska.

Manevar HUP-a

“Mi smo objektivno analizirali dobivene materijale te smo održali telefonsku sjednicu putem koje smo zaključili da odbijamo izmjene statuta, tim više što se radi o kršenju pravila. Ne ulazimo o pozadinu nečijih interesa, nego samo govorimo o činjenicama”, kazala nam je Pletikosić čiji je izvršni odbor u udruzi jednoglasno bio protiv promjena.

No iz HUP-a su pronašli zgodno objašnjenje za svoje pravne manevre. Naime, oni se pozivaju na odredbe o sazivanju obične izvanredne sjednice prema kojoj je uistinu predviđena dostava poziva osam dana ranije, no u toj odredbi (u čl. 32. st 3. i st. 5. op.a.) nigdje se ne spominju izmjene i dopuna statuta pa je itekako upitno može li sama odredba biti pravno primjenjiva u konkretnom slučaju. To nam je potvrdio i ugledni zagrebački odvjetnik Danijel Pribanić poznat po radu u trgovačkom pravu.

“U članku koji spominjete nigdje nije navedena konstrukcija ‘izvanredna sjednica Skupštine’ pa on samim time nije ni primjenjiv”, kazali su iz HUP-a, a osvrnuli su se i na Deranjine mandate koje su pokušali opravdati “izvanrednim okolnostima”, primjerice parlamentarnim izborima, iako smo za njih doznali nedavno i održavaju se u srpnju, a Deranjin sporni mandat datira od nekih puno ranijih vremena.