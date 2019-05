U Hrvatsku stigla promjena vremena, nevrijeme pogodilo Zadar

U Hrvatsku je stiglo pogoršanje vremena najavljivano ovoga tjedna. Oborine i vjetar pristigli su s područja sjeverne Italije gdje je nastala ciklona.

Gotovo nad cijelom Hrvatskom je prisutna naoblaka, a u nekim dijelovima pljuskovi bi tek trebali uslijediti pogotovo u Dalmaciji gdje se očekuju najjači pljuskovi.

Još tijekom noći je na području Zadra palo 53 litra kiše po četvornom metru, a najviše između 6 i 7 ujutro kada se na grad sručilo jako grmljavinsko nevrijeme. Dalmacija Danas pak prenosi da na splitskom području puše umjereno do jako jugo do olujnih 72 km/h. Prometovanje more nema većih problema.

Središnju Hrvatsku pljuskovi trebali bi "okupati" kasno poslijepodne, a na sjevernom Jadranu i na gorju bit će pljuskova i grmljavine.

Nedjelja bi trebala biti vrlo hladna mjestimično uz buru i jugo te snijeg i kišu.

"Zamjetno će svježije u kopnenom području biti u većinom oblačnu i kišovitu nedjelju, i to osobito u večernjim satima. Naime, u zapadnim će krajevima jutro biti najtopliji dio dana, a s padom temperature u višem će gorju biti snijega. Ponedjeljak će također biti poprilično svjež i razmjerno vjetrovit, no oborine će postupno prestati. Nakon toga uslijedit će barem dva suha i djelomice sunčana dana, a bit će i toplije. Krajem razdoblja ponovno raste vjerojatnost za promjenljivije vrijeme.



Na Jadranu u nedjelju i dalje mjestimice obilnija kiša i pad temperature, izraženiji na sjevernom dijelu, gdje će zapuhati jaka i olujna bura. U ponedjeljak će hladnije biti posvuda kako će se bura i sjeverni vjetar proširiti na cijelu obalu, a i kiša će do kraja dana prestati. Utorak i srijeda bit će sunčani, vjetar će već tijekom utorka sasvim oslabjeti. No jugo u četvrtak će najaviti ponovno nestabilnije vrijeme", prognozirala je dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom i tučom pogodilo je Rakovicu