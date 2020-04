U Austriji od 14.000 oboljelih, više od 50 posto ozdravilo

Gotovo svi austrijski mediji u nedjelju su prenijeli vijest koja kod Austrijanaca budi optimizam, pogotovo pred sutrašnji početak popuštanja s Vladinim mjerama i ponovno otvaranje malih dućana i trgovina s građevinskim materijalom i vrtlarskom opremom, kako je već šesti dan zaredom u Austriji broj novooboljelih od koronavirusa u padu.

Dnevna stopa zaraze također je u palu i iznosi 1,8 posto, a od dosad gotovo 14.000 oboljelih, njih više od 50 posto (7.343) je u međuvremenu ozdravilo. Od trenutačnog broja „aktivno“ oboljelih od koronavirusa, njih nešto više od 1.000 nalazi se na bolničkom liječenju, od čega je 243 osoba na intenzivnoj njezi. Prema podacima austrijskog Ministarstva socijalne skrbi, zdravlja i njege u nedjelju ujutro zabilježeno je 13.942 oboljelih, 7.343 ozdravljenih i 368 preminulih, čime se uzlazna krivulja smrtnih slučajeva strmoglavo penje.

VIDEO Pogledajte što predviđaju naši znanstvenici: Koliko bi mogla trajati pandemija?

Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je u pokrajini Štajerskoj čiji je glavni grad Graz (80)) i Beču (75), a slijede ih pokrajine Tirol (68) i Donja Austrija (66). Najviše zaraženih i nadalje je u Tirolu (3.281), Donjoj Austriji (2.324), Gornjoj Austriji (2.122) i Beču (2.011). Podaci također pokazuju da je u 8,8 milijunskoj Austriji dosad testirano 148.412 osoba.

Austrijski mediji prenose izjavu čelnika austrijskog Crvenog križa i posebnog savjetnika austrijske Vlade Gerryja Foitika koji u jednom od svojih Tweeta piše kako bi pandemija mogla proći tek kada se postigne „imunitet krda“. Da bi se to postiglo, naveo je tri moguća slučaja.

Kao prvi, katastrofu ako istovremeno oboli previše ljudi što traje 12-15 tjedana, i u tom se slučaju, kako citira riječi jednog od austrijskih infektologa, mora računati s do 60.000 preminulih. Drugi je, tzv. „kontrolirana zaraza“ koja traje čak 4 do 6 godina, a treći i najsigurniji slučaj rješavanja pandemije je cjepivo protiv koronavirusa i do tada „Containment 2.0“, što traje, kako stoji na Foitikinom Twitteru, od 10 do 18 mjeseci.

Mediji navode kako nije ni čudo da austrijski kancelar Sebastian Kurz uvijek iznova apelira na Austrijance da se disciplinirano pridržavaju Vladinih mjera ograničenja i izdrže, upozoravajući ih da koronavirus „još nije pobijeđen“ i da će nas „pratiti još mjesecima“. Dodaju kako to potvrđuje i nova, zabrinjavajuća vijest pristigla iz Kine o „najvišoj brojci novooboljelih u posljednjih pet tjedana“.