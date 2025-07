U Austriji inflacija u lipnju ponovno u uzlaznoj putanji. Viša nego u eurozoni

Prema izvješću austrijskog Zavoda za statistiku "Statistik Austria" inflacija u Austriji ponovno je u porastu. Mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosila je u lipnju 3,3 posto, izračunali su statističari. U svibnju je još bila 2,9 posto. "Posljednji put tako visoka stopa inflacije u Austriji bila je u svibnju prošle godine. Prema preliminarnom izračunu, povećanju inflacije u lipnju prvenstveno je doprinijelo to da su cijene goriva manje prigušile poskupljenja nego prethodno. Ali i cijene hrane su djelomično odgovorne za rast cijena, jer su prvi put od listopada 2024. godine, natprosječno porasle. Približno konstantno visoko ostalo je povećanje cijena električne energije i cijena u restoranima, inače dva najveća pokretača cijena na godišnjoj razini" rekao je Thomas Burg, glavni direktor Statistik Austrije.

Porastu inflacije u lipnju doprinijele su i više cijene stanarina, vode i energije, u prosjeku za 5,2 posto u odnosu na mjesec svibanj.

Cijene energije za kućanstva, koje su porasle za 9,6 posto u lipnju ( porast u svibnju bio nešto niži), ostale su ključni pokretač rasta inflacije. Što se tiče ugostiteljstva (restorana) i hotelijerstva, prosječni porast cijena u lipnju iznosio je 5,5 posto, što je nešto manje nego u svibnju. Cijene hrane i bezalkoholnih pića porasle su u prosjeku za 4,7 posto. Odlučujući čimbenik za to bio je razvoj cijena hrane, posebno povećanje cijena mesa. Statistički podaci su pokazali da u usporedbi sa svibnjom ove godine glavni pokretač rasta cijena, a time i inflacije u lipnju su bili skuplji aranžmani za putovanja, i to prosječno za 11,7 posto. Glavni čimbenici koji su doprinijeli smanjenju cijena u lipnju, u usporedbi sa svibnjom 2025. godine, bili su znatno jeftiniji odjevni predmeti, i to prosječno za 3,5 posto.

Iz svega iznesenog, Austrija i dalje muku muči sa inflacijom, koja je već duže vrijeme u ovoj alpskoj zemlji, u prosjeku znatno viša od one u eurozoni. U eurozoni je ona u lipnju, u skupini od 20 zemalja, iznosila 2 posto. Točno na ciljanoj razini Europske središnje banke (ECB). koja definira stabilan rast cijena upravo stopom inflacije od dva posto, U odnosu na svibanj, kada je bila 1,9 posto, zabilježen je i u eurozoni njen blaži rast, pokazali su preliminarni izračuni europskog statističkog ureda (Eurostat). U svakom slučaju Austrijanci sve glasniji i sve više negoduju zbog stalnog rasta cijena. Prvenstveno hrane, struje, stanarina...