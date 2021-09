Tvrtko Jakovina u Otvorenom o Crnoj Gori: 'Hrvatska u ovom kaosu ima samo jedan interes'

Žestoki sukobi obilježili su vikend u Crnoj Gori uoči ustoličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinju. Građani koji se protive ustoličenju u povijesnoj crnogorskoj prijestolnici probili su nekoliko policijskih blokada. U obračunu prosvjednika i policije više je osoba ozlijeđeno. Joanikije je ustoličen, a u Cetinje je stigao helikopterom jer su ceste bile blokirane.

Događanja u Crnoj Gori bila su tema večerašnje HTV-ove emisije "Otvoreno".

Tvrtko Jakovina, s Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, rekao je kako se destabilizira regija koja nije niti postala stabilna. Uvjeren je da će posljednji sukobi reflektirati na izvještaj Europske komisije. Ističe kako je to šteta jer je Crna Gora mogla biti signal za sve zemlje u regiji.

- Imate problem da je propitivanje vlasti i poretka u Crnoj Gori često vođeno od političara koji često dvoje u samu potrebu postojanja Crne Gore kao neovisne države. Imate dio svećenstva, uključujući Amfilohija Radovića koji nije negirao Crnu Goru, ali je negirao crnogorstvo kao posebnu naciju. Ovaj sukob je sada ojačao te suprotstavljene pozicije. Sigurno je da je to homogenizirajuće za one koji se smatraju Crnogorcima i smatraju to udarom na temelje države i negiranje njihova identiteta, ali i na one sa srpskim zastavama koji su smatrali da je to isključivo regionalno crnogorsko ime, rekao je Tvrtko Jakovina.

Istaknuo je kako je Hrvatskoj, kao prvom susjedu, najveći interes da u Crnoj Gori na vlasti bude proeuropska i prozapadna vlast.

Novinar Vlado Vurušuć kazao je:

- Ovo je jedan ozbiljan ideološki sukob, dviju dijametralno suprotnih politika, ideja, programa i projekata. Ovo je borba ne samo za opstojnost Crne Gore kao nezavisne države, već i za opstojnost crnogorske nacije s posebnim etničkim, kulturološkim i crkvenim identitetom zbog toga jer druga strana, koja je trenutno na vlasti, uz evidentnu pomoć Vučićeva režima i Srpske pravoslavne crkve te logističku pomoć Moskve žele vratit "bludnog sina" - Crnu Goru pod skute Srbije.

Naglasio je kako unutar prosrpske koalicije na vlasti vladaju veliki sukobi i antagonizmi koji će, smatra, prije ili kasnije isplivati na površinu. Održava ih, dodaje Vurušić, jedino činjenica da bi u slučaju novih izbora mogli izgubiti vlast.

- Zbog toga režim u Srbiji i SPC sa sadašnjom vlasti u Podgorici žele iskoristiti tu situaciju da Crnu Goru vrate u krilo Srbije negirajući opstojnost crnogorske nacije. Imamo primjere da se s najviših političkih, vjerskih i drugih nivoa o Crnogorcima govori kao o nekakvoj zavičajnoj definiciji, da su izmišljena nacija, otpadak srbstva, kaže Vurušić.

Dodaje kako se Crnogorce u provučićevskim medijima naziva "Milogorcima" da bi se pokazao umjetni karakter crnogorske nacije.

- Odlaskom Đukanovića i njegove politike nestaje taj problem Crnogoraca koji su zapravo ništa drugo nego Srbi. Zbog toga SPC ima jaku političko-ideološku poziciju i moć u Crnoj Gori radi te srbizacije Crne Gore. Sve je to u sklopu priče oko "srpskom svetu" o kojem govore Vučić i Vulin, a to je ništa drugo nego povratak na ideje Slobodana Miloševića, a znamo što je to bilo i kako je završilo, rekao je.

Zlatko Vujović, s Fakulteta političkih nauka u Podgorici, rekao je da su postojali snažni pritisci na ministra unutarnjih poslova i šefa policije, da se bez obzira na sve sigurnosne procjene uđe u proces nasilnog probijanja puta i ustoličenja mitropolita Jaonikija.

- Akcija je proizvela dublju podjelu, teške posljedice za odnose, a vidjet ćemo kako će se to reflektirati na politički život. Treba imati u vidu da je Cetinje u političkom značenju za Crnu Goru, ne samo u tradicionalnom smislu državnosti i identiteta važno, već je to bilo i središte otpora ratnim događanjima na području bivše Jugoslavije. To je bio centar antiratnog otpora kad je Hrvatska napadnuta. Odatle se pjevalo "Oprosti nam Dubrovniče". To se pamti i u velikosrpskom razumijevanju srušiti Cetinje znači otvoriti put integiranju Crne Gore u Veliki Srbiju, rekao je Vujović.

Naglasio je kako je crnogorska vlast pod punom kontrolom SPC-a.

- S obzirom da Vučić kontrolira SPC, Vučić kontrolira i najveći dio poteza vlade. Nekad se potezi članova vlade i premijera sukobljavaju s intersima zapadnih partnera pa imamo intervenciju nekih ambasada, ali kad se dođe i direktnu koliziju s interesima Vučića, vrlo je teško da crnogorska vlada može pokazati integritet. Ona je postala marioneta srpskog režima, ustvrdio je Vujović.

Kazao je kako je nakon posljednjih sukoba atmosfera u Crnoj Gori mirna, ali i da su ljudi razočarani i bijesni.

- Dolazi do homogenizacije dvaju blokova. Raščišćava se politička scena, razne političke opcije pozivaju na izvanredne izbore, ali također svjedočimo i velikoj krizi unutar vladajuće koalicije koja se samo produbljuje. Mogući su svi scenariji, rekao je Vujović.

Šeki Radončić, novinar, publicist i član crnogorskog Helsinškog odbora, rekao je kako se provodi plan stvaranja Velike Srbije.

- Htio bi ukazati na jedan zlokoban plan napravljen u ovalnim sobama Beograda, Moskve i SPC-a koje je na Cetinju trebalo izazvati građanski rat, da bi u konačnici i Đukanović bio optužen, da je izazvao ubojstva na Cetinju. Taj dan pokazuje da je SPC prešla granicu i postala egzekutor i agresor u Crnoj Gori i postala klasična vojna i politička organizacija. Nemojmo zaboraviti vladu Crne Gore koja je bila lokomotiva europskih integracija, a pretvorila ju je u vagon i ona je stvorila kaos. On je počeo onog trenutka kad je Irinej došao u Podgoricu i rekao da Srbi u Crnoj Gori žive gore nego pod NDH i da im je kao da su u Jasenovcu. Onda su slijedili izbori, Crkva je postavila Krivokapića, izabrala sve šefove policije, ministre.

- Nemojmo zaboraviti rusku komponentnu i da je Lavrov samo nekoliko dana prije događaja na Cetinju izjavio da Amerika ruši SPC. Sve to govori da je o pokušaj urušavanja Crne Gore i NATO članice.

Darko Pavičić, novinar Večernjeg lista, rekao je kako je hrvatski vrh oko Crne Gore bio dosta neodređen.

- Imate situaciju da Zagreb još nema novog mitropolita, odnosno da je patrijarh Porfirije još uvijek mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Postavljam sad pitanje, hoće li se sličan scenarij jednog dana ponoviti u Zagrebu?, upitao je.