OTKRILI ŠTO RADE

Ukrajinci spremaju sljedeću fazu poboljšanja: 'Uskoro će postati iznenađenje za neprijatelja'

Ukrainian servicemen fire a self-propelled howitzer towards Russian troops near the frontline town of Chasiv Yar
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS
Dora Taslak
25.04.2026.
u 20:49

"Potreban nam je prijelaz na autonomne sustave koji mogu samostalno identificirati ciljeve i manevrirati", istaknuo je Kirilo Budanov

Proteklih nekoliko godina, od početka rata u Ukrajini, dronovi su uvelike promijenili strategije ratovanja. Oni su postali jedan od ključnih aspekata modernog ratovanja te se brzo razvijaju. No, osim njih, uvode se i razne druge promjene te inovacije. Još jednu od takvih prekretnica najavio je ovoga tjedna Kirilo Budanov, šef Ureda predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

"U vojnom smislu nalazimo se u fazi u kojoj kvantitativno povećanje broja dronova više ne rješava problem iz temelja. I mi i neprijatelj dosegli smo određeni maksimum u korištenju postojećih tehnologija upravljanja. Sljedeća faza je potpuna integracija umjetne inteligencije", naveo je Budanov te dodao: "Potreban nam je prijelaz na autonomne sustave koji mogu samostalno identificirati ciljeve i manevrirati. Takva rješenja Ukrajina već ima i uvjeren sam da će uskoro postati iznenađenje za neprijatelja."

Osim toga, on je na Kijevskom sigurnosnom forumu naglasio kako Ukrajina mora biti snažna i ujedinjena. "Sa slabima se nitko u svijetu ne bavi. Da bismo uspjeli u pregovorima, moramo biti snažni na bojištu i ujedinjeni u pozadini."

Istaknuo je kako je ukrajinski cilj "oduzeti neprijatelju resurse za vođenje rata", a napomenuo je i stajalište koje zemlja ima u pregovorima: "Naše crvene linije ostaju nepromijenjene: ne priznajemo nikakve teritorijalne gubitke i ne namjeravamo trgovati vlastitom zemljom. Svaki kompromis mora prije svega zadovoljiti interese Ukrajine."
SE
Serengeti
21:17 25.04.2026.

Vi ratujte koliko hoćete, samo ne znam zašto bi ja morao davati novce za to.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

