Ukrajinci spremaju sljedeću fazu poboljšanja: 'Uskoro će postati iznenađenje za neprijatelja'

Proteklih nekoliko godina, od početka rata u Ukrajini, dronovi su uvelike promijenili strategije ratovanja. Oni su postali jedan od ključnih aspekata modernog ratovanja te se brzo razvijaju. No, osim njih, uvode se i razne druge promjene te inovacije. Još jednu od takvih prekretnica najavio je ovoga tjedna Kirilo Budanov, šef Ureda predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

"U vojnom smislu nalazimo se u fazi u kojoj kvantitativno povećanje broja dronova više ne rješava problem iz temelja. I mi i neprijatelj dosegli smo određeni maksimum u korištenju postojećih tehnologija upravljanja. Sljedeća faza je potpuna integracija umjetne inteligencije", naveo je Budanov te dodao: "Potreban nam je prijelaz na autonomne sustave koji mogu samostalno identificirati ciljeve i manevrirati. Takva rješenja Ukrajina već ima i uvjeren sam da će uskoro postati iznenađenje za neprijatelja."

Osim toga, on je na Kijevskom sigurnosnom forumu naglasio kako Ukrajina mora biti snažna i ujedinjena. "Sa slabima se nitko u svijetu ne bavi. Da bismo uspjeli u pregovorima, moramo biti snažni na bojištu i ujedinjeni u pozadini."

Istaknuo je kako je ukrajinski cilj "oduzeti neprijatelju resurse za vođenje rata", a napomenuo je i stajalište koje zemlja ima u pregovorima: "Naše crvene linije ostaju nepromijenjene: ne priznajemo nikakve teritorijalne gubitke i ne namjeravamo trgovati vlastitom zemljom. Svaki kompromis mora prije svega zadovoljiti interese Ukrajine."