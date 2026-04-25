Održana treća Večer Kluba Mostaraca

U zagrebačkom hotelu Westin održana je treća Večer Kluba Mostaraca u organizaciji Udruge "Klub Mostaraca". Svečani i dostojanstveni događaj u opuštenoj atmosferi potvrdio je i ove godine koliko su Mostar i Zagreb snažno povezani kroz zajedništvo, identitet i humanitarni rad. Na večeri je sudjelovalo više od 450 uzvanika iz Mostara, Zagreba i šireg kruga prijatelja grada na Neretvi.

Program večeri bio je sadržajan i pomno osmišljen, s glazbenim i kulturnim točkama, pozdravnim govorima te porukama prijatelja Mostara koji su dali dodatnu težinu cijelom događaju. Okupljenima su se obratili predsjednik udruge Ante Barišić, prelat Katoličke Crkve i trenutačni biskup mostarsko-duvanjski i trajni apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić, gradonačelnik Mostara Mario Kordić, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH i kandidatkinja za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Darijana Filipović te ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. U programu su sudjelovali glazbenici, folklorna skupina HKUD "Rodoč" i voditeljica večeri Lucija Anić, uz organizaciju Miljenka Puljića.

U uvodnom dijelu programa Ante Barišić je naglasio da Mostar ostavlja dubok trag čak i u onima koji u njemu nisu živjeli, ali su ga susreli i prepoznali njegovu posebnost. "Na ovoj večeri svi smo domaćini, nema gostiju. Posebno sam sretan što su ovdje mnogi ljudi koji nisu živjeli u Mostaru i nemaju izravnu vezu s njim, ali ih je Mostar dotaknuo i ostavio trag", rekao je Barišić.

Biskup Palić se putem video-poruke obratio uzvanicima porukom da je prije nekoliko godina odlukom pape Franje postao naturalizirani Mostarac i da osjeća sve što Mostarci danas osjećaju. "Danas je više nego važno, gdje god da jesmo, znati tko smo te da nas taj identitet definira i može pomoći da pred drugima dajemo svoje svjedočanstvo", poručio je Palić.

Ministar Grlić Radman istaknuo je da je Mostar simbol susreta, ljubavi i povezanosti, naglašavajući poseban senzibilitet Vlade Republike Hrvatske prema hrvatskom narodu u BiH. Darijana Filipović je dodala da se povezanost Mostara i Zagreba ne iscrpljuje samo u zavičajnoj emociji, nego se potvrđuje kroz ljude, institucije i konkretne oblike suradnje. "Sretna sam što smo već treću godinu zaredom okupljeni baš na ovom mjestu i što nas okuplja Klub Mostaraca. Naša snaga i zajedništvo, utemeljeni u kulturi, identitetu i vrijednostima koje zajedno nosimo, nikako nisu omeđeni granicama. Upravo zato ova naša povezanost ne treba biti samo sentimentalna, nego treba imati snažnu razvojnu dimenziju te zahvaljujući trudu i energiji Kluba Mostaraca, poprimati konkretne oblike suradnje i na gospodarskom i na svakom drugom planu", poručila je Filipović.

U sklopu programa predstavljen je projekt nove zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Gradonačelnik Mario Kordić obratio se okupljenima video-porukom, ističući da mu je osobito važno što je ove godine u središtu upravo izgradnja HNK Mostar. "To nije samo projekt, nego simbol našeg identiteta, naše kulture i našeg prava da stvaramo i razvijamo vlastite institucije. Mostar živi u svakome od nas, bez obzira gdje se nalazimo. Mostar je tamo gdje su njegovi ljudi, a ove večeri je to i Zagreb", naglasio je Kordić.

Sinoćnji susret još jednom je pokazao kako zavičajna okupljanja nadilaze okvir svečanog događaja, s posebnim naglaskom na kulturni program i humanitarnu dimenziju. Večer je obilježena potporom Udruzi Sjećanja na žrtve rata "Osmica Vitez", kojoj je donirano 2.500 eura, te aukcijom slike akademskog umjetnika Marina Topića, čiji je prihod od 6.000 eura namijenjen Osnovnoj školi "Moj svijet" u Mostaru – ustanovi za djecu s teškoćama u razvoju.

Kulturni dio dodatno je obogatio atmosferu: uzvanike je zabavljao Paganini band, a operna pjevačica Sandra Bagarić svečano je otpjevala himnu Republike Hrvatske. Takav spoj tradicije, glazbe i solidarnosti učinio je večer nezaboravnom, naglašavajući duboku povezanost Mostara i Zagreba.