FOTO Izvlačio ga HGSS: Nije uspio dosegnuti željenu visinu pa je vrlo brzo pao sa zmajem

Unesrećeni pilot motornog zmaja transportiran je u bolnicu u Osijeku. Iz Hrvatske gorske službe spašavanja su na Facebooku objavili kako je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a zaprimilo dojavu da je kod Planinarskog doma u Omanovac pao motorni zmaj. Dojava je stigla oko 14:21 sata. U akciju su izašla dva člana HGSS- Požega, patrola MUP-a i tim Hitne medicinske službe. Do unesrećenog su došli u 15:05. Unesrećenom je pružena pomoć te ga se helikopterom HHMS-a prevezlo u Osijek. Još uvijek nije poznata težina ozljeda unesrećene osobe.

Prema neslužbenim saznanjima portala Mojportal.hr, letač je prevezen u bolnicu u Pakracu, ali je zbog težine ozljeda prebačen u Zagreb. Također su naveli da je čovjek sa zmajem poletio kod Planinskog doma Omanovac, ali nije uspio uhvatiti željenu visinu, te je vrlo brzo pao. Iz šumovitog područja su ga izvukli pripadnici HGS-a, a potom ga je Hitna odvezla u pakračku bolnicu, odakle je prebačen za Zagreb.