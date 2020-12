Tvrtka COBE najbolji je poslodavac: Iz Osijeka rade za najbolje svjetske brendove

Njihovim je zaposlenicima prosjek godina 28, na čelu im je mlada žena, konstantno zapošljavaju, a iz Osijeka i Slavonije surađuju s, primjerice, velikim divovima u automobilskoj industriji, kao što su BMW ili Porsche. Oni su IT tvrtka COBE – drugu godinu zaredom najbolji poslodavac u Hrvatskoj u kategoriji malih tvrtki, po izboru portala MojPosao. I u itekako izazovnoj 2020., potvrdili su, tako, titulu koju su dobili i lani.

– Prošle godine smo se prijavili prvi put i odmah odnijeli pobjedu. Istraživanje je anonimno, a ocjenu daju zaposlenici tvrtke. Ove godine, osim što smo imali najbolji rezultat među tvrtkama do 50 zaposlenika, jedina smo tvrtka u cijelom istraživanju koja je postigla 100 posto angažiranost zaposlenika. To znači da su naši djelatnici spremni, uz svoj posao, pomoći i drugima, predlagati vlastite ideje i projekte... Također, 100 posto zaposlenika izjavilo je da poštuje i cijeni većinu svojih kolega te da bi tvrtku preporučili prijateljima, što nam je priznanje da zaista dobro radimo svoj posao – ponosan je Ivan Jurlina, voditelj ljudskih potencijala u COBE-u.

U istraživanju je, inače, sudjelovalo 48 poduzeća, a više od trećine su male tvrtke. Nagradu su im, reći će, zapravo dodijelili njihovi zaposlenici. Čime su je zaslužili?

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Njemačko i austrijsko tržište

– Kao dizajn i development agencija, imamo tu sreću poslovati u industriji koja je manje zahvaćena krizom. Ove godine nismo gubili velike klijente, dapače, dobili smo nove koji su nam se obratili za pomoć u kreiranju digitalnih rješenja koja su za njih otvorila nova tržišta i donijela profit. Među prvim smo firmama koje su preselile rad iz ureda doma, a od samog početka pandemije s timom smo komunicirali otvoreno. Tako je cijeli tim cijelo vrijeme znao kako stojimo financijski, koliko rezervi imamo spremno i o kojim odlukama razmišljamo. Radili smo od doma nekoliko mjeseci, ali smo davali sve od sebe da zadržimo timski duh i komunikaciju na razini kakva bi ona bila u uredu. Redovno smo zvali kolege da provjerimo kako se osjećaju doma i nedostaje li im nešto od opreme – navodi, pak, direktorica Ines Jurković.

I ona i Jurlina su, inače, vršnjaci – oboma je 30 godina. Nisu rezali plaće, a nastavili su isplaćivati i putni trošak te dodatak za hranu kroz cijelu godinu.

– Možemo se pohvaliti da ćemo ove godine isplatiti i najveće bonuse dosad, uz standardne naknade za djecu. Tijekom krize rasli smo u svim aspektima, zapošljavali smo i ostvarili smo bolje financijske rezultate nego ikad. I mi sami, ali i naš tim, svjesni smo da je takav rezultat zapravo anomalija u današnjem kriznom okruženju pa vjerujem da upravo iz toga proizlazi angažiranost i zahvalnost koju vidimo u rezultatima ankete – nastavlja direktorica. COBE, čije je sjedište u Münchenu, najprije je 2013. otvorio poslovnicu u Zagrebu, a godinu poslije i u Osijeku.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zatvorili su poslije zagrebački ured. Uspjeli su Osječani, tako, “preoteti” Zagrebu ured uspješne njemačke tvrtke. Prvi veliki skok dogodio se 2017., kada su sa šestero zaposlenih narasli na 15. Otad i dalje rastu, pa su tako s 21 zaposlenih u prošloj godini, ove godine došli do brojke od njih 30. Uz to, rade i sa studentima te očekuju da će na proljeće prijeći brojku od 40 osoba u osječkom uredu.

– Naše sjedište je i dalje u Münchenu, gdje je 25 zaposlenih. Njemački ured fokusiran je na korporativne klijente za koje rade istraživanja i strategije u području dizajna. Osječki ured fokusiran je na development, a suradnja između dva ureda je na visokoj razini s obzirom na to da zajedno razvijamo većinu projekata. Njemački ured ove godine osvojio je i prestižnu dizajn nagradu Red Dot Grand Prix za projekt Fyeo, u suradnji s klijentom ProsiebenSat1. Jako nas raduje da i mi možemo uzvratiti ovom nagradom. U Hrvatskoj je osječki ured jedini, no tijekom krize počeli smo razmišljati o dodatnom uredu u Zagrebu, s obzirom na to da većina naših zaposlenika radi od doma, u skladu s epidemiološkim preporukama. Svaki tjedan dobivamo nove upite na koje više ne možemo odgovarati, a kao i svim drugim IT firmama, uvijek nam nedostaje kvalitetnih zaposlenika. Međutim, još uvijek sve stoji samo na razmišljanju – otkriva Ines Jurković.

Njihov core business je dzajn i development mobilnih i web-aplikacija. Za klijente iz različitih industrija razvijaju custom rješenja koja pomažu u digitalizaciji poslovanja.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

– Ponekad vodimo kompletni razvoj od početnih ideja, izrade dizajna, programiranja i testiranja, a ponekad smo dio većeg produkcijskog tima te radimo u suradnji s in-house developerima klijenta. Najveći klijenti grupe su BMW, Wagner grupa, Vodafone, Prosieben i Porsche. Najviše poslujemo na njemačkom i austrijskom tržištu. Web-tim već dulje vrijeme uključen je u izradu aplikacije za organizaciju putovanja te kompleksan projekt za upravljanje velikom količinom podataka. Uz službene projekte, uvijek volimo istaknuti i pro bono aplikaciju za osječki azil koja pomaže pri udomljavanju pasa – opisuje ona.

Kvaliteta kao i na zapadu

Od ukupno 30 zaposlenih, 12 je žena. Uz direktoricu, žene su im i voditeljice dizajn tima, project management tima, quality assurance (test) i marketing tima. A imaju i nekoliko programerki.

– U COBE-u ne dijelimo zaposlenike na žene i muškarce jer ta podjela u IT-u nije relevantna. Vjerujem da je tako u većini hrvatskih IT tvrtki gdje je najvažnije znaš li raditi i možeš li donijeti rezultat, kakva si osoba i kakav si kolega. Ali ipak smo ponosni da imamo ženu direktoricu jer smo svjesni da u većini industrija to nije toliko često – govori Ivan Jurlina.

IT industrija, složni su naši sugovornici, jako je napredna, ali ravnopravnost još uvijek nije potpuna niti u IT-u.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

– Faktora za to je puno i dalo bi se raspravljati danima. Međutim,COBE, kao i druge IT firme jako se trude promijeniti to raznim edukacijama i projektima. Već sad vidimo i promjenu u mindsetu generacije koja dolazi i vjerujemo da za neko vrijeme više neće biti neobično imati direktoricu u IT firmi. Također, naše zaposlenice imaju jednake financijske i druge uvjete kao i njihovi kolege na istim pozicijama, s istim iskustvom. Kad su u pitanju plaće, nema razlike – nadovezuje se direktorica.

Prosječna je bruto plaća, inače, u prošloj godini iznosila 11.435,23 kuna. Od ove su godine svim zaposlenicima počeli mjesečno isplaćivati i 400 kuna kao dodatak za prehranu te putne troškove. A koje su prednosti i nedostaci poslovanja iz Osijeka s praktički cijelim svijetom?

– Nedostaci poslovanja u Osijeku nisu toliko vezani za sklapanje ugovora, što možemo vidjeti u općenitom uspjehu hrvatskih IT firmi u svijetu. Gotovo svakodnevno možete čitati o novim rezultatima raznih firmi iz Hrvatske što je dokaz da jako dobro znamo što radimo, a svijet to prepoznaje. Možemo ponuditi konkurentne cijene, a s druge strane pružiti vrhunsku kvalitetu koja nimalo ne zaostaje za zapadnim tržištem s kojim se toliko volimo uspoređivati. Nama poslovanje olakšava i činjenica da je sjedište firme u Njemačkoj, što svakako pridonosi tom početnom povjerenju pri prvom sklapanju ugovora. Danas, u pandemijskom okruženju, postalo je normalno raditi od doma ili iz bilo kojeg kutka svijeta, a sve više poslovnih sastanaka odvija se online, što nama svakako ide u korist. Ono što je pravi nedostatak je premalo tržište rada za ukupan broj osječkih firmi – zaključuje Ines Jurković.