Tužba srebrnog olimpijca Udea protiv sponzora ide na ponovno suđenje

Županijski sud u Osijeku vratio je na početak sudski postupak kojim srebrni olimpijac Filip Ude od sponzora, tvrtke iz Lipika, traži 300.000 kuna i 4000 eura. Prvostupanjski sud presudio je u njegovu korist, no drugostupanjski je prihvatio žalbu tvrtke i predmet vratio sudu prvog stupnja na ponovno suđenje. Županijski sud je utvrdio da je počinjena bitna povreda članka Zakona o parničnom postupku.

Gimnastičar i tvrtka iz Lipika sklopili su ugovor o sponzorstvu 14. srpnja 2016., nakon čega je Ude došao na event u hotelu Esplanada u Zagrebu, snimio je spot koji je emitiran na Hrvatskoj televiziji, bio je na košarkaškom događaju koji je organizirala tvrtka čiji je logo nosio na konferencijama za novinare i sportskim natjecanjima. Nije odbio ni jedan event koji je organizirao tuženik, osim kad je slavio rođendan. Tvrtka mu nije dostavljala reklamne sadržaje poput brošura, kišobrana, letaka i kapa, kako je bilo dogovoreno.

S obzirom na to da mu nije isplaćen novac za sponzorstva, kao ni nagrada za rezultate ostvarene na natjecanjima, Ude je podigao tužbu i nepravomoćno dobio spor. No, prema presudi Županijskog suda, Općinski sud u Čakovcu nije utvrdio kada je i kojim događanjima koje je tvrtka organizirala Ude nazočio, jesu li ona bila održana prije sklapanja ugovora ili nakon toga, do kada je tužitelj ispunjavao ugovorne obveze s obzirom na činjenične navode u tužbi da je raskinuo ugovor dopisom 23. srpnja 2018. godine i nije obrazložen tužbeni zahtjev u dijelu koji se odnosi na isplatu 4000 eura za rezultate postignute na natjecanjima.

