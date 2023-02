Zelena tranzicija Pariza: Prije Olimpijskih igara grade biciklističke staze diljem grada

Olimpijske i Paraolimpijske igre u Parizu 2024. godine bit će jedna velika proslava održive mobilnosti i dodatno će ubrzati ekološku tranziciju našeg grada - najavila je u utorak pariška gradonačelnica Anne Hidalgo. U planu je do otvorenja Igara dovršiti 60 kilometara biciklističkih staza koje će povezivati sva olimpijska borilišta, te deset tisuća privremenih parkirnih mjesta za bicikle, a pariški sustav javnih bicikala Vélib' obnovit će svoju flotu i povećati je za tri tisuće bicikala.

Gradi se još gotovo 30 kilometara biciklističkih staza koje će do igara biti opremljene piktogramima i posebnom signalizacijom. Posjetitelji će tako moći doći od centra grada do Parka prinčeva ili do nove Arene Porte de la Chapelle u 18. arondismanu na dva kotača. Nove staze znatno doprinose razvoju održive mobilnosti te ubrzavaju zelenu tranziciju francuskog glavnog grada, no najznačajnije je što će ostati u trajnom nasljeđu za sve Parižanke i Parižane te dodatno doprinijeti usvajanju navika aktivnog kretanja i podizanju kvalitete života, piše Ekovjesnik.

Osim novih biciklističkih staza, Pariz će u blizini olimpijskih borilišta postaviti 10.000 privremenih parkirnih mjesta za bicikle koja će se nakon Igara preraspodijeliti diljem grada u blizini sportskih centara, škola i javnih zgrada. Pariz je također najavio kako će do početka Igara gradski sustav javnih bicikala Vélib' obnoviti svoju flotu.

Pokrenut 2007. godine, Vélib’ je jedan od prvih sustava javnih bicikala na svijetu. Mjesečno ima nekoliko milijuna korisnika što njegovu ulogu u pariškom javnom prijevozu čini značajnom. Sustav trenutno raspolaže s 1.448 postaja diljem Pariza i regije Île-de-France te s 20.000 bicikala, od kojih je 40 posto električno.

Plan departmana Seine-Saint-Denis trebao bi omogućiti razvoj biciklističke mreže duž 342 kilometra njegovih cesta. Bicikliranje je trenutačno moguće na 130 km, a do 2024. godine dovršit će se dodatnih 25 km biciklističkih staza.

