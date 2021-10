Turista u Stobreču motikom napao vlasnik restorana: 'Pljunuo mi je u lice i u tanjur s hranom'

Početkom ovog tjedna u centru Stobreča odvijala se prava drama. Stobrečani su mogli svjedočiti uznemirujućim prizorima ispred jednog ugostiteljskog objekta. Strani državljanin napadnut je od strane vlasnika jednog ugostiteljskog objekta.

"Dugo smo čekali ispred ugostiteljskog objekta da nas uopće puste unutra, nakon što smo uspjeli ući poslužio nas je vrlo neljubazan i bezobrazan konobar. Zbog toga smo odlučili otići i ipak ne jesti u tom restoranu. Nakon što smo pronašli mjesto u obližnjem restoranu na stobrečkoj rivi, napisao sam lošu recenziju na Google ovog restorana u kojem sam bio nezadovoljan uslugom”, kazao je za Dalmaciju Danas.

Gospodin navodi da mu je vlasnik ugostiteljskog objekta kojem je napisao negativnu recenziju, prišao u trenutku dok je jeo.

"Nakon otprilike pola sata, gospodin prilazi mom stolu verbalno me napadajući te mi je pljunuo u lice, ali i u tanjur s hranom. Kako sam se samo tada osjećao, tada je nastao verbalni sukob između nas, jer kako da mu ne odgovorim na tako pogrdno ponašanje”, rekao je turist.

Stranac se, nakon što su mu se slegli dojmovi od napada, odlučio vratiti u ugostiteljski objekt iz kojeg je izašao nezadovoljan uslugom. Ali, navodi da to nije učinio iz razloga da nastavi sukob nego kako bi fotografirao vlasnika objekta te prijavio slučaj na policiju. "Dok sam držao mobitel u ruci, vlasnik ugostiteljskog objekta me je počeo udarati i napadao me motikom. On je bio jako ljut i revoltiran, a ja sam se bojao za svoj život. Nakon svega uzeo mi je mobitel i ruke i bacio ga o pod”, dodaje napadnuti gospodin.

U međuvremenu, policija je došla po dojavi građana koji su se okupili. "Mene su priveli u policijsku stanicu, uhitili su me jer sam na poljskom jeziku uzvikivao psovku ‘j*** mac”, a vlasnik nije priznao da mi je oštetio mobitel, i na kraju sam ja dobio sam kaznu od 500 kuna", ispričao je. Dalmaciju Danas kontaktirala je direktno ugostiteljski objekt za komentar o ovom događaju.

"Vlasnik ne želi davati nikakve izjave o tom događaju", je djelatnik putem telefona. Upit o događaju poslan je i splitskoj policiji, a odgovor će portal objaviti po primitku.