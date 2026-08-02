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U TVRTKE PO NOVA ZNANJA

Za strukovno obrazovanje 60 milijuna eura: Nastavnici i mentori učit će nove tehnologije

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Tomislav Miletić/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
02.08.2026.
u 17:40
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Javni poziv za projekt otvoren je do 2029. godine, pa neke škole već najavljuju kako će se ponovno prijaviti

Brze tehnološke promjene zahtijevaju stalno usavršavanje onih koji obrazuju buduće radnike. Upravo je zato pokrenut projekt jačanja stručnih kompetencija nastavnika i mentora iz gospodarstva. Projektom se želi unaprijediti kvaliteta strukovnog obrazovanja, povezati škole i tvrtke te učenicima omogućiti stjecanje znanja koja odgovaraju stvarnim potrebama tržišta rada. Usmjeren je na stručno usavršavanje nastavnika strukovnih škola u gospodarstvu, ali i na dodatno osposobljavanje mentora iz poduzeća koji sudjeluju u praktičnoj nastavi i učenju temeljenom na radu.

Edukacijama, radom u realnom radnom okruženju i upoznavanjem novih tehnologija nastavnici i mentori trebali bi dobiti alate za kvalitetniji prijenos znanja mladima. Riječ je o dijelu šireg projekta Ministarstva gospodarstva "Poticanje strukovnog obrazovanja – učenje temeljeno na radu" za razdoblje od 2025. do 2029. godine, vrijednog 60 milijuna eura. To je dosad najveći iznos za razvoj strukovnog obrazovanja, a financira se iz Europskog socijalnog fonda+.

U okviru javnog poziva sredstva mogu dobiti ustanove za strukovno obrazovanje i regionalni centri kompetentnosti. Za pojedinu prijavu moguće je ostvariti od 1000 do 20.000 eura bespovratnih sredstava, a cilj je omogućiti što većem broju nastavnika i mentora uključivanje u različite oblike stručnog razvoja.

Jedna od ustanova koja je ostvarila sredstva jest i Tehnička škola Slavonski Brod. Za provedbu aktivnosti školi je odobreno 7000 eura, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ravnateljica škole Vikica Lukić. – Potpisali smo zaista važan ugovor. Dio naših nastavnika tijekom prvog polugodišta iduće školske godine ići će izravno u poduzeća, gdje će u realnom radnom okruženju surađivati s mentorima, dodatno razvijati svoja znanja i upoznavati postupke i tehnologije koje će kasnije prenositi učenicima – kazala je Lukić.

Objasnila je kako će to biti prilika za dodatno jačanje suradnje te poticanje obrtnika i gospodarstvenika da ulažu u stručne kompetencije svojih radnika koji su ujedno mentori učenicima. – Drugi dio nastavnika ići će na strukturirane tečajeve na kojima će učiti o novim tehnologijama, što je posebno važno u područjima poput elektrotehnike i arhitekture, gdje se svakodnevno pojavljuju nova programska rješenja – istaknula je ravnateljica.

Posebnu vrijednost projekta škole vide u činjenici da se prvi put snažnije ulaže i u kompetencije mentora iz gospodarstva. Njihova uloga ključna je za kvalitetu praktične nastave jer učenicima prenose iskustva iz stvarnog poslovnog okruženja. Javni poziv za ovaj projekt otvoren je do 2029. godine, što školama omogućuje da se ponovno prijavljuju i nastave ulagati u razvoj svojih nastavnika i suradnju s gospodarstvom. Dugoročni je cilj stvaranje strukovnog sustava u kojem će učenici iz škola izlaziti bolje pripremljeni za suvremeno tržište rada.
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Ključne riječi
strukovno obrazovanje nastavnici gospodarstvo usavršavanje tehnološke inovacije

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