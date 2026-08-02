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NESNOSNE GUŽVE

Konavle i dalje blokirane, načelnik: 'Nisam oka sklopio, otkako sam načelnik ovo je najstresniji dan'

Foto: HAK
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 15:50
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Gužva je osobito prema graničnim prijelazima Debeli Brijeg i Konfin. Nepomična kolona vozila proteže sve do Čilipa, a mnoge je natjerala da izađu iz svojih automobila, unatoč visokim temperaturama. Dio lokalnih cesta povremeno je potpuno blokiran. Mještani ljudima u kolonama daju vodu i puštaju ih u svoje kuće kako bi otišli na wc.

Konavle su jučer paralizirane velikim priljevom vozila koja su se kretala prema granici s Crnom Gorom, a nesnosne gužve nastavile su se i danas. Na graničnim prijelazima za Crnu Goru čeka se više od 10 sati, cijele Konavle su blokirane, a postoji mogućnost da cijela dubrovačka rivijera doživi prometni kolaps, objavila je Slobodna Dalmacija. Iz HAK-a javljaju da se na dionici između mjesta Komaji i graničnog prijelaza Karasovići vozi usporeno uz povremene zastoje.

Načelnik Božo Lasić danas je aktivirao i Stožer civilne zaštite zbog velikih prometnih gužvi i višesatnih čekanja na graničnom prijelazu Karasovići.  A u izjavi koju je dao Jutarnjem listu, Lasić je otkrivo da gotovo cijelu noć nije oka sklopio. Dodao je da mu je ovo najstresniji dan na poslu otkako je načelnik.

– Na prelazak državne granice na graničnom prijelazu Karasovići čeka se i do deset sati, zbog čega su Konavle praktički paralizirane. Stoga inzistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila. O stanju sam upoznao sve nadležne institucije te sam informiran da su već poduzete određene mjere radi saniranja nastale situacije. U stalnom sam kontaktu s ministrom unutarnjih poslova i županom Dubrovačko-neretvanske županije te zajednički pratimo razvoj događaja i tražimo daljnja rješenja. U ovom je trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti da dođe do još veće ugroze sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima – napisao je, pak, na svom Facebook profilu.

– Vjerujem da nijedno zlo nije samo za zlo te da će ova teška situacija napokon potaknuti nadležne na trajno rješavanje problema prometnih gužvi i dugih čekanja na graničnom prijelazu Karasovići – kazao je.

U izjavi za 24sata načelnik je otkrio kako se situacija na navedenom graničnom prijelazu postupno smiruje. – Najveći nam je problem što je našim okolnim mjestima ljudima onemogućen ulaz i izlaz i to nam predstavlja najviše smetnji. Sam granični prijelaz na Debelom Brijegu je malo drugačiji od ostalih pa se stvori kolona i sve lokalne ceste postaju nefunkcionalne. Ljudi koji idu s posla, na posao, bilo gdje ne mogu doći do svojih kuća i stvara se dodatna nervoza. Oni putnici koji čekaju po 12, 13 pa čak i 15 i više sati su naravno nervozni na ovim visokim temperaturama. Hvala Bogu, nije bilo nikakvih problema, aktivirali smo Stožer civilne zaštite da bi se podijelila voda i ljudima pomoglo. Bilo je nekoliko slučajeva u kojima je naša Hitna pomoć sinoć intervenirala – rekao je.

Dodao je i kako se problem može riješiti tako da se u dogledno vrijeme tamo napravi tri-četiri prometna traka, a konačno trajno i jedino rješenje ovog problema brza cesta koja se planira graditi do zračne luke i graničnog prijelaza prema Crnoj Gori. – Ovim putem moram se posebno zahvaliti policajcima koji rade vrlo težak posao. Bilo je pojedinih akcija gdje su naši ljudi pojedinim ljudima dijelili vodu, među njima je Udruga mladih Vitaljina – rekao je.

Zbog velikih gužvi policija dio prometa preusmjerava preko Uskoplja kako bi rasteretila glavnu prometnicu prema Crnoj Gori. Gužva je osobito prema graničnim prijelazima Debeli Brijeg i Konfin. Nepomična kolona vozila proteže sve do Čilipa, a mnoge je natjerala da izađu iz svojih automobila, unatoč visokim temperaturama. Dio lokalnih cesta povremeno je potpuno blokiran. Mještani ljudima u kolonama daju vodu i puštaju ih u svoje kuće kako bi otišli na wc.
Ključne riječi
granica paraliza prometa kolona Konavle

Komentara 2

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SE
Serđo23
16:32 02.08.2026.

Pre južno za ovu vrućinu

HR
hrza
16:22 02.08.2026.

Ko to putuje tamo????

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