Trump zaoštrio odnose s Vatikanom, Rubio kreće u misiju smirivanja

Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi krajem ovoga tjedna boraviti u Italiji, prenose mediji, jedva dva tjedna nakon što je predsjednik Donald Trump oštro napao papu Papa Lav XIV zbog njegova antiratnog stava te kritizirao talijansku premijerku Giorgia Meloni jer je stala u obranu poglavara Katoličke crkve.

Rubijev planirani posjet Rimu i Vatikanu 7. i 8. svibnja talijanski mediji tumače kao pokušaj “odmrzavanja odnosa” nakon što je Trump sredinom travnja napao papu zbog njegovih kritika američko-izraelskog rata protiv Irana, a potom se obrušio i na Meloni, inače blisku saveznicu američkog predsjednika, jer je podržala Lavove stavove.

Prema istim izvorima, Rubio bi se trebao sastati s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonio Tajani i ministrom obrane Guido Crosetto, kao i s državnim tajnikom Svete Stolice Pietro Parolin, piše Politico.

Posjet dolazi svega nekoliko tjedana nakon što je Trump napao papu zbog njegove antiratne retorike, nazvavši ga “slabim prema kriminalu, slabim prema nuklearnom oružju” te “pogubnim za vanjsku politiku”. Uslijedilo je to nakon što je Lav na društvenoj mreži X poručio kako “Bog ne blagoslivlja nijedan sukob”.

Američki predsjednik potom je podijelio i računalno generiranu sliku na kojoj je prikazan poput Krista. Nakon kritika iz vjerskih krugova i dijela vlastitih političkih saveznika, spornu je objavu uklonio. Trump nije poštedio ni premijerku Meloni, jednu od svojih najbližih europskih saveznica, optuživši je za manjak hrabrosti nakon što je stala u obranu pape. S druge strane, Papa je na Trumpove napade odgovorio poručivši kako se “ne boji” Bijele kuće te da neće biti ušutkan.

Rubio se s papom Lavom XIV., prvim američkim papom, susreo u svibnju prošle godine zajedno s američkim potpredsjednikom JD Vance, nakon što su nazočili inauguracijskoj misi novog pontifeksa na Trgu svetog Petra. Za sada nema potvrde hoće li se Rubio tijekom ovotjednog posjeta izravno sastati s Papom ili s premijerkom Meloni.