Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUKOB SAVEZNIKA

Trump zaoštrio odnose s Vatikanom, Rubio kreće u misiju smirivanja

EU leaders discuss Iran crisis and Middle East with regional partners in Cyprus
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
03.05.2026.
u 15:51

Posjet dolazi svega nekoliko tjedana nakon što je Trump napao papu zbog njegove antiratne retorike, nazvavši ga “slabim prema kriminalu, slabim prema nuklearnom oružju” te “pogubnim za vanjsku politiku”.

Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi krajem ovoga tjedna boraviti u Italiji, prenose mediji, jedva dva tjedna nakon što je predsjednik Donald Trump oštro napao papu Papa Lav XIV zbog njegova antiratnog stava te kritizirao talijansku premijerku Giorgia Meloni jer je stala u obranu poglavara Katoličke crkve.

Rubijev planirani posjet Rimu i Vatikanu 7. i 8. svibnja talijanski mediji tumače kao pokušaj “odmrzavanja odnosa” nakon što je Trump sredinom travnja napao papu zbog njegovih kritika američko-izraelskog rata protiv Irana, a potom se obrušio i na Meloni, inače blisku saveznicu američkog predsjednika, jer je podržala Lavove stavove.

Prema istim izvorima, Rubio bi se trebao sastati s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonio Tajani i ministrom obrane Guido Crosetto, kao i s državnim tajnikom Svete Stolice Pietro Parolin, piše Politico.

Posjet dolazi svega nekoliko tjedana nakon što je Trump napao papu zbog njegove antiratne retorike, nazvavši ga “slabim prema kriminalu, slabim prema nuklearnom oružju” te “pogubnim za vanjsku politiku”. Uslijedilo je to nakon što je Lav na društvenoj mreži X poručio kako “Bog ne blagoslivlja nijedan sukob”.

Američki predsjednik potom je podijelio i računalno generiranu sliku na kojoj je prikazan poput Krista. Nakon kritika iz vjerskih krugova i dijela vlastitih političkih saveznika, spornu je objavu uklonio. Trump nije poštedio ni premijerku Meloni, jednu od svojih najbližih europskih saveznica, optuživši je za manjak hrabrosti nakon što je stala u obranu pape. S druge strane, Papa je na Trumpove napade odgovorio poručivši kako se “ne boji” Bijele kuće te da neće biti ušutkan.

Rubio se s papom Lavom XIV., prvim američkim papom, susreo u svibnju prošle godine zajedno s američkim potpredsjednikom JD Vance, nakon što su nazočili inauguracijskoj misi novog pontifeksa na Trgu svetog Petra. Za sada nema potvrde hoće li se Rubio tijekom ovotjednog posjeta izravno sastati s Papom ili s premijerkom Meloni.

Ključne riječi
Georgia Meloni Donald Trump Marco Rubio

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!