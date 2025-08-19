Naši Portali
BRICS BI MOGAO JAČATI

Trump carinskom politikom zbližio najveće suparnice, Kinu i Indiju

storyeditor/2025-08-18/2025-08-14T134352Z_738609281_RC2CQAAS4NO6_RTRMADP_3_CHINA-INDIA.JPG
CHINA DAILY
Autor
Denis Romac
19.08.2025.
u 21:05

Kinesko-indijsko suparništvo razlog je zašto BRICS nije postao koherentan geopolitički savez, a sada bi to mogao postati

Ne samo da američki predsjednik Donald Trump svojim nekonvencionalnim vanjskopolitičkim pristupom nije uspio oslabiti rusko-kinesko partnerstvo, premda je to bio jedan od glavnih ciljeva njegova ambicioznog pokušaja preoblikovanja globalnih savezništava, nego je svojom agresivnom carinskom politikom uspio zbližiti i pomiriti najveće regionalne suparnice, Kinu i Indiju, koja se posljednjih tjedana ubrzano udaljava od Sjedinjenih Država.

Rusija Donald Trump carine Kina Indija

