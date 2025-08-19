Trump carinskom politikom zbližio najveće suparnice, Kinu i Indiju

SLAB NA ŽENE

Seks-skandal koji je zdrmao SAD, Bill Clintona umalo izbacio iz 'predsjedničkog sedla'

Ozbiljan skandal, u čijem su se središtu našli, tadašnji predsjednik SAD-a, Bill Clinton i mlada pripravnica Monica Lewinsky, razbio je, do tada, čvrsto ukorijenjenu iluziju o njegovom skladnom braku, s uspješnom odvjetnicom, Hillary. Optužbe na Clintonov račun podigle su pravu buru – uznemirio se službeni Washington, a domino efektom i cijela američka i svjetska javnost. Clinton je najprije sve zanijekao, no u kolovozu, 1998., ipak je priznao da je obmanuo javnost, što ga je umalo stajalo opoziva